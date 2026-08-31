Trecho da Rua Castelo Branco será interditado na Praia da Costa

Um trecho da Rua Castelo Branco, entre a Praia da Costa e o Centro de Vila Velha será totalmente interditado a partir das 22h desta segunda-feira (31). O bloqueio será realizado entre as ruas São Paulo e Doutor Jairo de Matos Pereira e deve permanecer até o fim de quarta-feira (2).





Segundo a ES Gás, a interdição será necessária para a realização de serviços relacionados às obras de expansão do Parque Linear, conduzidas pela Prefeitura de Vila Velha. A intervenção, de acordo com a companhia, busca preservar a infraestrutura existente e garantir a continuidade do fornecimento de gás natural na região.





Durante o período de interdição, os motoristas que seguem da Praia da Costa em direção ao Centro deverão utilizar uma rota alternativa. Conforme orientação da Prefeitura de Vila Velha, o desvio será feito pela Avenida Hugo Musso e, em seguida, pela Rua Henrique Moscoso. Depois, os condutores poderão retornar à Rua Castelo Branco pela Rua Doutor Jairo de Matos Pereira.





Moradores que precisarem acessar o trecho interditado serão orientados pelas equipes que estarão no local. A ES Gás recomenda que motoristas e pedestres a ficarem atentos à sinalização durante a intervenção. Em caso de dúvidas, os canais de atendimento da companhia são os telefones 0800 595 0197 e 117 e o e-mail [email protected].