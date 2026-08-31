IA e novos riscos mudam o perfil de empresários e executivos

A inteligência artificial (IA) já entrou na rotina das decisões empresariais e começa a ampliar as responsabilidades de quem está à frente dos negócios. Uma pesquisa da Board Intelligence com 400 conselheiros, CEOs e CFOs, divulgada pelo Financial Times em junho de 2026, mostrou que 84% dos entrevistados no Reino Unido já discutiram até que ponto decisões humanas podem ser delegadas à tecnologia. Entre eles, 49% afirmaram estar avançando da discussão para a implementação.