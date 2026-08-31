Homem é detido após entrar em escola com arma de festim em Muniz Freire

Um homem de 31 anos foi detido pela Polícia Militar após entrar com uma arma de festim em uma escola municipal de Muniz Freire, na Região do Caparaó capixaba, e assustar alunos e funcionários na manhã desta segunda-feira (31). O nome e a localização da escola foram preservados para evitar a identificação e exposição dos alunos.





De acordo com a Polícia Militar, o homem entrou pelo portão que estava aberto para a saída dos alunos. Segundo a corporação, ele aparentava estar em surto e dizia que estava fugindo de alguém. O homem foi contido por adultos que estavam no local e não chegou a causar danos à escola nem ferir alunos ou funcionários.





Após ser contido, ele foi encaminhado a um hospital do município, onde recebeu pontos em uma das mãos. Segundo a PM, o ferimento ocorreu após ele quebrar a janela da casa de um morador do distrito.





Após os procedimentos, foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em razão da conduta prevista no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais, referente à provocação de alarme ou pânico. A arma de festim, que estava quebrada, foi localizada e apreendida.

Uma equipe de psicólogos do município ofereceu suporte aos alunos e profissionais da educação. A Prefeitura de Muniz Freire informou que a segurança e o bem-estar da comunidade escolar são prioridades e que seguirá acompanhando os desdobramentos do caso.