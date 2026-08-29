Adolescente morre e quatro ficam feridos a caminho de festa em Alegre

Um adolescente de 17 anos, identificado como Thales Gonçalves Rangel, morreu em um acidente de carro na madrugada deste sábado (29), na BR 482, entre Guaçuí e o distrito de Celina, em Alegre, na região do Caparaó capixaba. Segundo informações apuradas no local pela Polícia Militar, o grupo de cinco pessoas seguia para uma festa no município de Alegre.





O acidente aconteceu por volta de 1h20. As vítimas contaram aos policiais que o motorista, que não foi identificado, teria perdido o controle da direção de um Volkswagem Polo, atingido uma valeta às margens da via, rodado na pista e, depois, bateu contra cercas. Com o impacto, três ocupantes teriam sido arremessados para fora do automóvel durante o acidente.





Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram o socorro das vítimas. Thales Gonçalves Rangel faleceu no local. Duas vítimas, de 27 e 24 anos, foram encaminhadas em estado grave para atendimento médico em Cachoeiro de Itapemirim, enquanto outras duas, de 26 e 23, foram socorridas para o Pronto-Socorro de Guaçuí.





A perícia foi acionada e o veículo permaneceu fora da pista, sem obstruir o trânsito. A Polícia Civil foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno.