AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Estradas

Desvio ao lado de viaduto interditado na BR 259 é liberado em João Neiva

A via opera no sistema "pare e siga", com alternância a cada cinco minutos, e está liberada para todos os tipos de veículos

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 18:47

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

28 ago 2026 às 18:47
Equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a liberação do desvio.
Prefeitura de João Neiva

O desvio ao lado do viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, foi liberado por volta das 18h desta sexta-feira (28). A via opera no sistema "pare e siga", com alternância a cada cinco minutos, e está liberada para todos os tipos de veículos.


A construção do desvio, chamado de bypass, começou em 20 de agosto. Com a conclusão das obras, os motoristas podem voltar a transitar entre os quilômetros 0 e 106 da rodovia, sem precisar utilizar rotas alternativas de longa distância. Os percursos recomendados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acrescentavamm até 74 quilômetros às viagens.


O DNIT ressalta que a liberação do desvio não significa o fim da interdição no viaduto sobre o Córrego Treviso Grande. A estrutura só será liberada quando for totalmente reparada e considerada segura para o tráfego. 

Segundo DNIT, viaduto em João Neiva possui falha estrutural.
Segundo DNIT, viaduto em João Neiva possui falha estrutural | Heriklis Douglas

viaduto foi interditado no dia 18 de agosto, após avaliações técnicas identificarem uma falha estrutural. A medida é preventiva e, segundo o DNIT, foi adotada para garantir a segurança de quem passa pelo local e das equipes que trabalham na área.

Veja Também 

Viaduto interditado na BR 259 em João Neiva

Licitação para obra de duplicação da BR 259 no ES fica para 2027

DNIT orienta que motoristas usem rotas alternativas.

BR 259: motoristas enfrentam horas a mais na estrada após interdição

Bloqueio começou na tarde desta terça-feira (18).

Veja rotas alternativas após interdição da BR 259 em João Neiva

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

trânsito ES Norte Norte João Neiva BR 259
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morre o monarca reinante mais jovem do mundo, aos 34 anos
ultramaratonista Bruna Ianhez à esquerda da imagem e corredora Cleusa Stofaleti Uenaka à direita
Maratona de Vitória reúne influenciadoras com milhões de seguidores
Nova avenida vai ligar alça da Terceira Ponte até a Avenida Jair de Andrade, em Vila Velha
Governo publica edital de contratação para ampliar alça da 3ª Ponte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados