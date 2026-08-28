Desvio ao lado de viaduto interditado na BR 259 é liberado em João Neiva

O desvio ao lado do viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo, foi liberado por volta das 18h desta sexta-feira (28). A via opera no sistema "pare e siga", com alternância a cada cinco minutos, e está liberada para todos os tipos de veículos.





A construção do desvio, chamado de bypass, começou em 20 de agosto. Com a conclusão das obras, os motoristas podem voltar a transitar entre os quilômetros 0 e 106 da rodovia, sem precisar utilizar rotas alternativas de longa distância. Os percursos recomendados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) acrescentavamm até 74 quilômetros às viagens.





O DNIT ressalta que a liberação do desvio não significa o fim da interdição no viaduto sobre o Córrego Treviso Grande. A estrutura só será liberada quando for totalmente reparada e considerada segura para o tráfego.