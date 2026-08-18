Veja rotas alternativas após interdição da BR 259 em João Neiva

A interdição total do viaduto sobre o Córrego Treviso Grande, no km 15 da BR 259, em João Neiva, no Espírito Santo, começou na tarde desta terça-feira (18). Com o bloqueio, motoristas que precisam passar pelo trecho devem utilizar rotas alternativas até que um desvio seja construído no local.





O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que vai construir um desvio local, chamado de bypass, ao lado do viaduto. A previsão é de que a estrutura fique pronta em aproximadamente 15 dias. O acesso, no entanto, não significa a liberação do viaduto. A estrutura continuará interditada até a conclusão dos reparos e a confirmação das condições de segurança para a retomada do tráfego.





Enquanto o desvio não fica pronto, confira abaixo as rotas alternativas indicadas para quem precisa contornar o trecho interditado: