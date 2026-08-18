Veja rotas alternativas após interdição da BR 259 em João Neiva

A interdição total do viaduto sobre o Córrego Treviso Grande, no km 15 da BR 259, em João Neiva, no Espírito Santo, começou na tarde desta terça-feira (18). Com o bloqueio, motoristas que precisam passar pelo trecho devem utilizar rotas alternativas até que um desvio seja construído no local.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que vai construir um desvio local, chamado de bypass, ao lado do viaduto. A previsão é de que a estrutura fique pronta em aproximadamente 15 dias. O acesso, no entanto, não significa a liberação do viaduto. A estrutura continuará interditada até a conclusão dos reparos e a confirmação das condições de segurança para a retomada do tráfego.
Enquanto o desvio não fica pronto, confira abaixo as rotas alternativas indicadas para quem precisa contornar o trecho interditado:
Para veículos de carga, ônibus e veículos de passeio com destino entre Colatina e a BR 101, a orientação é passar por Santa Teresa e São Roque do Canaã. Assim, ao chegar em Fundão, os motoristas devem seguir pelas rodovias ES 357 (em Povoação de Baunilha), ES 080 (entre Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa) e ES 261 (entre Santa Teresa e Fundão). A rota aumenta a viagem em 36 km.
Para condutores entre Baixo Guandu e Fundão/BR 101, a opção apontada pelo DNIT é passar por Itaguaçu e Santa Teresa. A rota é formada pelas rodovias ES 446 (entre Colatina e Itaguaçu), ES 164 (entre Itaguaçu e Itarana), ES 261 (entre Itarana, Santa Teresa e Fundão).
Para o deslocamento entre Colatina e João Neiva, a alternativa indicada é passar por Linhares e pegar a ES 248. A rota aumenta a viagem em 74 km.
Carros e veículos de pequeno porte também podem circular em uma rota alternativa entre Colatina e João Neiva, com acesso pela BR 259, na altura do km 20, seguindo pelos distritos de Acioli e depois por Demétrio Ribeiro. Esse caminho tem restrições de peso e largura e conta com trecho de passagem de apenas um veículo por vez. A rota aumenta a viagem em 1,7 km.
Para deslocamentos entre Governador Valadares (MG) e Vitória, a alternativa indicada é o percurso pelas rodovias BR 116 e BR 262, passando por Manhuaçu (MG). A rota aumenta a viagem em 68 km.
(Com informações de Ana Muniz, de A Gazeta)