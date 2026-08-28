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Novas obras

Governo publica edital de contratação para ampliar alça da 3ª Ponte

Obra está orçada em R$ 132,7 milhões e prevê nova ligação viária, ciclovia, passarela, binário e intervenções de drenagem em Vila Velha

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 19:24

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

28 ago 2026 às 19:24
Nova avenida vai ligar alça da Terceira Ponte até a Avenida Jair de Andrade, em Vila Velha
Nova avenida vai ligar alça da Terceira Ponte até a Avenida Jair de Andrade, em Vila Velha Reprodução

Com investimento estimado em R$ 132,7 milhões, o Governo do Espírito Santo publicou nesta sexta-feira (28) o edital para contratação de empresa ou consórcio especializado em engenharia para elaborar e executar as obras de ampliação da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha.

 

A intervenção prevê a extensão da alça até a Avenida Jair de Andrade e a Rua Antônio Ataíde, em Itapuã, com a implantação de uma nova ligação viária para acesso e saída da Terceira Ponte, além de melhorias de mobilidade e infraestrutura no entorno.


Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a intervenção busca reduzir os congestionamentos na saída da Terceira Ponte, principalmente nos horários de pico, e melhorar a circulação nas vias internas de Vila Velha.

O objetivo é melhorar o tráfego na saída da ponte, sobretudo nos horários de pico, além de alinhar esse trecho do município às melhorias que vêm sendo feitas na região, com ciclovia e travessia segura para os pedestres

Fábio Damasceno, secretário da Semobi

As propostas poderão ser apresentadas a partir das 10h da próxima segunda-feira (31). A sessão pública para abertura e julgamento está marcada para 1º de dezembro. O certame será realizado pelo Sistema Integrado de Gestão Administrativa (Siades).

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Nova avenida e passarela
Passarela na Avenida Carioca, na Praia da Costa
Passarela na Avenida Carioca, na Praia da Costa Reprodução

O projeto prevê a construção de uma nova avenida com duas faixas de rolamento por sentido. Ao todo, serão cerca de dois quilômetros de intervenções estruturais e urbanização até a ligação com as ruas Jair de Andrade e Antônio Ataíde.


Também está prevista uma ciclovia contínua entre a Avenida Champagnat e Itapuã, passando pela Rua Jair de Andrade e pela alça da Terceira Ponte.


Na Avenida Carioca, em frente ao Shopping Praia da Costa, será construída uma passarela para pedestres. A estrutura permitirá a retirada do semáforo existente no local, com o objetivo de aumentar a capacidade de tráfego da via.

Essa intervenção procura desafogar o trânsito na chegada do município de Vila Velha, mas terá reflexo também nos acessos à Ponte em Vitória, já que vai melhorar o fluxo de veículos em toda a via

Fábio Damasceno, secretário da Semobi

A obra também inclui nova iluminação pública, calçadas acessíveis e novos pontos de ônibus ao longo do trecho.

Binário e drenagem

Outro ponto previsto no projeto é a implantação de um sistema binário (quando se transforma duas ruas paralelas de mão dupla em vias de sentido único com direções opostas) entre as ruas Bahia e Santa Catarina. 


A mudança pretende reorganizar o tráfego de moradores de Itapuã e Itaparica nos deslocamentos para o Centro de Vila Velha, evitando que os veículos precisem utilizar as vias de fluxo direto da Terceira Ponte.


O projeto contempla ainda obras de macrodrenagem. Serão implantadas galerias de águas pluviais com capacidade superior à das estruturas existentes, com o objetivo de ampliar o escoamento da água e reduzir os alagamentos registrados nos bairros do entorno.

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