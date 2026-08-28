Governo publica edital de contratação para ampliar alça da 3ª Ponte

Com investimento estimado em R$ 132,7 milhões, o Governo do Espírito Santo publicou nesta sexta-feira (28) o edital para contratação de empresa ou consórcio especializado em engenharia para elaborar e executar as obras de ampliação da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha.

A intervenção prevê a extensão da alça até a Avenida Jair de Andrade e a Rua Antônio Ataíde, em Itapuã, com a implantação de uma nova ligação viária para acesso e saída da Terceira Ponte, além de melhorias de mobilidade e infraestrutura no entorno.





Segundo o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, a intervenção busca reduzir os congestionamentos na saída da Terceira Ponte, principalmente nos horários de pico, e melhorar a circulação nas vias internas de Vila Velha.