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Chamas intensas

Caminhão pega fogo em avenida de Jardim Limoeiro, na Serra

Publicado em

28 ago 2026 às 20:08
Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28)
Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28) Leitor | A Gazeta

Um caminhão pegou fogo na Avenida Carapebus, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, na noite desta sexta-feira (28). O incêndio atingiu a cabine do veículo, mas ninguém ficou ferido. 


Segundo informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros à repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o caminhão estava vazio no momento da ocorrência. 


A corporação informou que as chamas foram controladas. A causa do incêndio não foi divulgada.

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Estradas

Carreta sai da pista para evitar acidente na BR 101 em Rio Novo do Sul

Publicado em 28/08/2026 às 16:27

Uma carreta saiu da pista e parou às margens da BR 101 para evitar uma colisão em Rio Novo do Sul, na Região Sul do Espírito Santo, no fim da manhã desta sexta-feira (28).


Apesar do acidente, o caminhoneiro não ficou ferido, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A carreta foi retirada por uma equipe da Ecovias Capixaba.


De acordo com a PRF, policiais buscam identificar o veículo que teria provocado o acidente.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Inusitado

Pinos de crack são encontrados dentro de pacote de salgadinhos em Vitória

Publicado em 28/08/2026 às 14:54

Sete pinos de crack foram encontrados dentro de um pacote de salgadinhos, que estava sob posse de uma mulher de 45 anos, na Praia do Suá, em Vitória, na noite desta quinta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal, a mulher — que foi detida — estava acompanhada de dois homens quando a droga foi encontrada. Além disso, uma nota de R$ 20 também estava na embalagem.


A abordagem ocorreu após uma denúncia feita ao Ciodes, pelo telefone 190, informar que os dois homens estariam com uma arma de fogo. Nenhum armamento, no entanto, foi encontrado com eles e, por isso, ambos foram liberados.


A mulher foi conduzida à Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Polícia Civil, ela assinou um termo circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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Ele foi autuado por incêndio e pelo crime de adulteração, remarcação ou supressão do número de chassi, motor, placa ou qualquer outro sinal identificador de veículo ou de seus componentes, sem autorização legal.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Uma pessoa foi presa

PF mira grupo suspeito de contrabandear cigarros no ES e bloqueia R$ 1 milhão

Publicado em 28/08/2026 às 11:35
PF reprime grupo investigado por contrabando de cigarros
PF reprime grupo investigado por contrabando de cigarros Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28), uma operação contra um grupo investigado pelos crimes de contrabandando de cigarros e associação criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades (Cariacica, no Espírito Santo, Governador Valadares, em Minas Gerais, e Teixeira de Freitas, na Bahia). Também houve a prisão em flagrante de um homem em CariacicaA Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 1,09 milhão em contas bancárias e aplicações financeiras de um suspeito apontado como líder do grupo.


Durante as buscas foram apreendidos cerca de 1,1 mil maços de cigarros de origem estrangeira, uma caminhonete e aparelhos celulares.


Segundio a PF, o homem preso em Cariacica foi detido em flagrante por estar com cigarros de origem estrangeira que entraram irregularmente no país.


A "Operação Descobrimento" é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no Espírito Santo (DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/ES) em decorrência da apreensão, realizada em agosto de 2024, de quase 200 mil maços de cigarros de origem paraguaia.

Segundo a PF, as investigações prosseguirão com a análise do material apreendido, visando identificar a extensão da atuação do grupo, sua estrutura logística, fornecedores, adquirentes e eventuais outros envolvidos nos fatos apurados. 


Os investigados respondem, em tese, pelos crimes de contrabando e de associação criminosa.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vitória

Motorista que atropelou e matou ciclista na Norte-Sul, em Jardim Camburi, é solto

Publicado em 28/08/2026 às 11:01
À esquerda, Gabriela Sartório, que morreu após ser atropelada por Kleber Rocha (à direita)
À esquerda, Gabriela Sartório, que morreu após ser atropelada por Kleber Rocha (à direita) Redes sociais

O motorista Kleber Rocha, de 26 anos, preso pela morte da ciclista Gabriela Sartório Antônio, de 45 anos, recebeu alvará de soltura no último dia 19 de agosto, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O acidente que terminou na morte da mulher aconteceu em abril deste ano, na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória.


Kleber chegou a ser indiciado pela Polícia Civil. Segundo a corporação à época, ele foi indiciado por homicídio qualificado com dolo eventual — quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado criminoso — porque estava alcoolizado.


Conforme consta no processo que tramita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Ministério Público (MPES) ofereceu denúncia contra Kleber, que foi aceita pela Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestações.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Vídeo

Dupla furta R$ 40 mil em cosméticos e troca parte por crack em Linhares

Publicado em 28/08/2026 às 10:35

Um homem de 32 anos e um adolescente de 17 foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma loja de cosméticos e furtando cerca de R$ 40 mil em produtos, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (27). A dupla foi detida pela Guarda Civil Municipal (GCM) e, segundo os agentes, os dois disseram ter trocado parte das mercadorias por três pedras de crack, avaliadas em cerca de R$ 50 cada, e feito uso da droga.


As imagens mostram que, por volta das 2h56, os dois arrombaram a porta de vidro da entrada da loja. Com sacolas plásticas, eles recolheram os produtos e os colocaram dentro das bolsas. Em seguida, fugiram do local.


A partir das imagens, a GCM conseguiu localizar os dois no bairro Araçá. Aos agentes, eles teriam confessado que trocaram parte das mercadorias furtadas por drogas, que já haviam sido consumidas.


Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e  encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente, de 17 anos, foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime e encaminhado a uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

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Segundo a PRF, o condutor do Ford Ka não conseguiu frear o veículo a tempo e bateu na traseira do caminhão, que estava parado na via.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
BR 101

Acidente com 4 veículos deixa uma pessoa ferida no Contorno, em Cariacica

Publicado em 28/08/2026 às 09:46

Um acidente envolvendo duas carretas, um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28).


De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 6h28 no quilômetro 285 da rodovia. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.


Para o atendimento, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito chegou a ficar interrompido devido à colisão, mas a pista já havia sido desobstruída quando a equipe da concessionária chegou ao local. Equipes permaneciam na região para atendimento e apoio.


A reportagem procurou a PRF para obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e, assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Vila Velha

Farol Santa Luzia terá música e contemplação da Lua nesta sexta (28)

Publicado em 28/08/2026 às 09:00
Farol Santa Luzia, Vila Velha
Farol Santa Luzia, Vila Velha Adessandro Reis | Prefeitura de Vila Velha

Para as pessoas que procuram algo para fazer nesta sexta-feira (28), o Farol Santa Luzia, em Vila Velha, traz uma programação especial.  A nova edição do Luau da Vila, que será realizada das 18h às 22h, terá música e contemplação da lua. 


Organizada pelas secretarias de Cultura e de Turismo do município, a entrada é gratuita e será feita por ordem de chegada, com limite de 400 pessoas. Os portões serão abertos a partir das 18 horas. 


A programação começa às 18h30, com o DJ Ralph Pitanga, conhecido por atuar em eventos culturais. Logo após, às 20 horas, será a vez da Los Cabras, trio capixaba de Classic Rock. 


A Prefeitura de Vila Velha informou que menores de idade deverão estar acompanhados de responsáveis. Além disso, não será permitida a entrada com alimentos ou bebidas, pois na área interna do Farol haverá quatro pontos de alimentação, com opções de bebidas, comidas variadas e doces.

Serviço

Luau da Vila

  • Sexta-feira (28), das 18h às 22h
  • Abertura dos portões: 18h
  • Farol Santa Luzia, Praia da Costa
  • Entrada gratuita, com limite de 400 pessoas, por ordem de chegada

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
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Homem é preso 10 anos após ocorrência por desacato e desobediência no ES

Publicado em 27/08/2026 às 19:16

Um homem condenado por desacato e desobediência foi preso pela Polícia Civil no bairro Prainha, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (26). Segundo a corporação, o mandado de prisão foi cumprido cerca de dez anos após a ocorrência que deu origem à condenação. O nome e a idade do homem não foram informados.


O caso ocorreu em abril de 2016, na sede da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar de Castelo. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi ao local acompanhado de uma mulher para reclamar de uma abordagem policial realizada momentos antes. Na unidade, ele teria ameaçado e ofendido os militares, além de resistir à prisão. Os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização para contê-lo.


Após o cumprimento do mandado nesta quarta-feira, o condenado foi encaminhado a uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

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Motorista de carreta morre em acidente na BR 101 em Anchieta

Publicado em 27/08/2026 às 17:42
Um motorista morreu após se envolver em um acidente no km 350 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15h50. O caminhoneiro ficou preso às ferragens e morreu no local. O nome dele não foi informado. 

Ainda segundo a PRF, não houve envolvimento de outro veículo no acidente. Por causa da ocorrência, uma faixa da BR 101, no sentido Vitória, foi interditada.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente. 
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prisão

Idoso de 85 anos condenado por estupro de vulnerável é preso em Cachoeiro

Publicado em 27/08/2026 às 17:41

Um idoso de 85 anos, condenado a 16 anos e oito meses de prisão por estupro de vulnerável, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (26). 


O mandado foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, após solicitação da Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS). O condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.


Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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