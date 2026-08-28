Caminhão pega fogo em avenida de Jardim Limoeiro, na Serra

Um homem de 32 anos e um adolescente de 17 foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma loja de cosméticos e furtando cerca de R$ 40 mil em produtos, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (27). A dupla foi detida pela Guarda Civil Municipal (GCM) e, segundo os agentes, os dois disseram ter trocado parte das mercadorias por três pedras de crack, avaliadas em cerca de R$ 50 cada, e feito uso da droga.





As imagens mostram que, por volta das 2h56, os dois arrombaram a porta de vidro da entrada da loja. Com sacolas plásticas, eles recolheram os produtos e os colocaram dentro das bolsas. Em seguida, fugiram do local.





A partir das imagens, a GCM conseguiu localizar os dois no bairro Araçá. Aos agentes, eles teriam confessado que trocaram parte das mercadorias furtadas por drogas, que já haviam sido consumidas.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL). Já o adolescente, de 17 anos, foi autuado por ato infracional análogo ao mesmo crime e encaminhado a uma unidade do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).