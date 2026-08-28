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Resgate

Homem é preso por maus tratos a cadela e três filhotes em Itapemirim

Animais estavam magros e foram resgatados pela equipe de Defesa e Proteção Animal do município; eles passaram por atendimento veterinário

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 10:27

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 ago 2026 às 10:27
Homem é preso por maus-tratos a cadela e filhotes em Itapemirim
Homem é preso por maus-tratos a cadela e filhotes em Itapemirim Polícia Militar Ambiental

Um homem foi preso na quinta-feira (27) por maus-tratos a animais no bairro Jardim Paulista, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Uma cadela e três filhotes foram encontrados pela Polícia Militar Ambiental em condições precárias. Os animais, que estavam magros, foram resgatados pela equipe de Defesa e Proteção Animal do município. A corporação não divulgou a idade do suspeito.


Segundo o registro da Polícia Militar Ambiental, o caso havia sido denunciado à prefeitura na quarta-feira (26). Uma equipe da PM e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente foram até a residência, que estava fechada. Pelo portão, no entanto, foi possível visualizar os animais no quintal.


Vizinhos relataram às equipes que os animais viviam em condições precárias. O proprietário da casa foi localizado e permitiu a entrada dos agentes, que confirmaram a situação de maus-tratos.


Os quatro animais foram recolhidos pela Defesa e Proteção Animal de Itapemirim e encaminhados para uma clínica veterinária contratada pelo município. Segundo a prefeitura, eles passaram por avaliação e procedimentos clínicos, receberam medicação e foram alimentados.


Ainda de acordo com a avaliação veterinária, os animais estão bem de saúde e permanecerão em observação na clínica durante este fim de semana. Após receberem alta, ficarão sob os cuidados do Departamento Municipal de Bem-Estar Animal, que dará continuidade ao acompanhamento e aos cuidados necessários.


O homem foi levado à Delegacia de Itapemirim e autuado pelo crime de maus-tratos a animais. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes.

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