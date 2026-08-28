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Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões

Atacante já foi liberado pelo clube carioca para assinar com o Dínamo de Moscou, da Rússia

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 11:41

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

28 ago 2026 às 11:41
Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões, diz TV
Flamengo fecha venda do atacante equatoriano Gonzalo Plata por R$ 72 milhões, diz TV Zimel Press/Folhapress

O Flamengo fechou nesta quinta-feira, 27, os últimos detalhes da venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou, da Rússia. O atacante já foi liberado pelo clube carioca para assinar com os russos, assim, o equatoriano viaja para Rússia e tem chegada prevista a Moscou neste domingo.

A informação foi divulgada pela ESPN. Ainda segundo a publicação, a transferência em definitivo de Plata renderá ao Flamengo cerca de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões, na cotação atual). O valor será pago à vista pelos russos.

Plata chegou ao Flamengo em agosto de 2024, após passagem pelo Al-Sadd, do Catar. O equatoriano havia assinado contrato com o clube carioca até 29 de agosto de 2029, mas deixará a equipe dois anos após sua chegada.

Aos 25 anos, o atacante disputou 99 partidas pelo Flamengo, com nove gols marcados e 14 assistências. Durante sua passagem pelo clube, também fez parte do elenco que conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil (2024), Libertadores (2025) e Brasileirão (2025).

Antes de chegar ao futebol brasileiro, Plata foi revelado pelo Independiente del Valle, do Equador. Na sequência, passou por Sporting, de Portugal, e Valladolid, da Espanha, além do Al-Sadd.

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