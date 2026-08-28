Bebê de 2 meses sofre traumatismo craniano durante agressão à mãe na Serra

Um bebê de dois meses está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil, em Vitória, após sofrer traumatismo craniano durante uma briga dentro de casa, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a mãe, de 21 anos, contou que estava com a criança quando foi agredida pelo companheiro, de 28 anos, na noite de quinta-feira (27). Durante o episódio, o menino teria sido atingido pelo pai.





O nome do bairro e a identidade dos envolvidos não serão divulgados para preservar as crianças.





Segundo o relato da mulher, a filha do casal, de 1 ano, também foi atingida com chutes. Ela afirmou que está com o companheiro há oito anos e que há quatro convive com episódios de agressão. Os dois também têm um filho de 7 anos, que mora com os avós paternos.





De acordo com a vítima, o casal começou a discutir depois de voltar da casa da sogra dela. Conforme o relato, os dois haviam consumido bebida alcoólica no local, e o companheiro costuma ficar agressivo após beber.





Já na residência, o homem teria se irritado depois que a mulher corrigiu o comportamento da filha de 1 ano. Segundo ela, ele a acusou de bater na criança por causa dele. A partir daí, teriam começado as agressões com socos e chutes.





Durante a briga, um soco teria atingido a cabeça do bebê. A mãe disse que avisou ao companheiro, mas ele ignorou e continuou a agredi-la. Em seguida, outro soco teria atingido a criança, que, segundo a vítima, ficou desacordada.