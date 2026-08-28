Bebê de 2 meses sofre traumatismo craniano durante agressão à mãe na Serra

Um bebê de dois meses está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Infantil, em Vitória, após sofrer traumatismo craniano durante uma briga dentro de casa, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a mãe, de 21 anos, contou que estava com a criança quando foi agredida pelo companheiro, de 28 anos, na noite de quinta-feira (27). Durante o episódio, o menino teria sido atingido pelo pai.
O nome do bairro e a identidade dos envolvidos não serão divulgados para preservar as crianças.
Segundo o relato da mulher, a filha do casal, de 1 ano, também foi atingida com chutes. Ela afirmou que está com o companheiro há oito anos e que há quatro convive com episódios de agressão. Os dois também têm um filho de 7 anos, que mora com os avós paternos.
De acordo com a vítima, o casal começou a discutir depois de voltar da casa da sogra dela. Conforme o relato, os dois haviam consumido bebida alcoólica no local, e o companheiro costuma ficar agressivo após beber.
Já na residência, o homem teria se irritado depois que a mulher corrigiu o comportamento da filha de 1 ano. Segundo ela, ele a acusou de bater na criança por causa dele. A partir daí, teriam começado as agressões com socos e chutes.
Durante a briga, um soco teria atingido a cabeça do bebê. A mãe disse que avisou ao companheiro, mas ele ignorou e continuou a agredi-la. Em seguida, outro soco teria atingido a criança, que, segundo a vítima, ficou desacordada.
Pediu ajuda na rua
Desesperada, a mulher começou a gritar por ajuda. Nesse momento, a sogra chegou à residência e, segundo a vítima, acusou o casal de estar matando o bebê.
Com medo, a mulher saiu para a rua, mas relatou ter sido agredida novamente pelo companheiro e pelos sogros. Vizinhos perceberam a situação e a ajudaram a se esconder.
Para impedir que o companheiro entrasse na residência onde estava, a mulher pegou uma faca e o ameaçou, segundo o relato. Ela afirmou ainda que os familiares dele o ajudaram a fugir de carro. Como a filha de 1 ano permaneceu na residência, a mulher disse temer que a criança seja levada pelos parentes paternos para outro local.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado. O bebê foi encaminhado para atendimento médico e permanece internado na UTI do Hospital Infantil.
A guarnição levou a vítima até a 1ª Delegacia Regional de Vitória para o registro da ocorrência e demais providências. Segundo a Polícia Civil, a mulher solicitou medidas protetivas de urgência para ela, o bebê e a filha de 1 ano.
O caso segue sob investigação e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
O pai do suspeito negou as acusações em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta. Ele afirmou que a família é contra qualquer tipo de agressão contra mulheres e disse não ter batido na vítima.
"Ela saiu correndo e achou que a gente ia tomar a criança dela. Em momento nenhum a gente quer tomar a criança de ninguém. Nós já cuidamos do filho mais velho deles, de 7 anos. Na saída, ela esbarrou nele na porta, na saída. Foi tudo, foi isso aí que aconteceu", disse.
O homem também acusou a nora de usar drogas. "Quando ela não tem a droga para usar, ela se debate. Fomos lá porque achamos que ela ia machucar a criança (de um ano) e queríamos pegar a menina, ver se ela deixava com a gente. Aí ela foi para a casa da vizinha e jogou alguma coisa lá de cima", contou.