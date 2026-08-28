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Vitória

Motorista que atropelou e matou ciclista na Norte-Sul, em Jardim Camburi, é solto

Publicado em

28 ago 2026 às 11:01
Gabriela Sartório foi atropelada na terça-feira (21), quando estava andando de bicicleta na Avenida Norte-Sul
Gabriela Sartório foi atropelada quando estava andando de bicicleta na Avenida Norte-Sul Reprodução | Instagram

O motorista Kleber Rocha, de 26 anos, preso pela morte da ciclista Gabriela Sartório Antônio, de 45 anos, recebeu alvará de soltura no último dia 19 de agosto, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O acidente que terminou na morte da mulher aconteceu em abril deste ano, na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória.


Kleber chegou a ser indiciado pela Polícia Civil. Segundo a corporação à época, ele foi indiciado por homicídio qualificado com dolo eventual — quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado criminoso — porque estava alcoolizado.


Conforme consta no processo que tramita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Ministério Público (MPES) ofereceu denúncia contra Kleber, que foi aceita pela Justiça.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestações.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Uma pessoa foi presa

PF mira grupo suspeito de contrabandear cigarros no ES e bloqueia R$ 1 milhão

Publicado em 28/08/2026 às 11:35
PF reprime grupo investigado por contrabando de cigarros
PF reprime grupo investigado por contrabando de cigarros Divulgação | Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (28), uma operação contra um grupo investigado pelos crimes de contrabandando de cigarros e associação criminosa. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em três cidades (Cariacica, no Espírito Santo, Governador Valadares, em Minas Gerais, e Teixeira de Freitas, na Bahia). Também houve a prisão em flagrante de um homem em CariacicaA Justiça Federal também determinou o bloqueio de até R$ 1,09 milhão em contas bancárias e aplicações financeiras de um suspeito apontado como líder do grupo.


Durante as buscas foram apreendidos cerca de 1,1 mil maços de cigarros de origem estrangeira, uma caminhonete e aparelhos celulares.


Segundio a PF, o homem preso em Cariacica foi detido em flagrante por estar com cigarros de origem estrangeira que entraram irregularmente no país.


A "Operação Descobrimento" é conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF no Espírito Santo (DELEFAZ/DRPJ/SR/PF/ES) em decorrência da apreensão, realizada em agosto de 2024, de quase 200 mil maços de cigarros de origem paraguaia.

Segundo a PF, as investigações prosseguirão com a análise do material apreendido, visando identificar a extensão da atuação do grupo, sua estrutura logística, fornecedores, adquirentes e eventuais outros envolvidos nos fatos apurados. 


Os investigados respondem, em tese, pelos crimes de contrabando e de associação criminosa.

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STF restringe porte de arma para integrantes da Polícia Científica do ES

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Vídeo

Dupla furta R$ 40 mil em cosméticos e troca parte por crack em Linhares

Publicado em 28/08/2026 às 10:35

Um homem de 32 anos e um adolescente de 17 foram flagrados por câmeras de segurança invadindo uma loja de cosméticos e furtando cerca de R$ 40 mil em produtos, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada de quinta-feira (27). A dupla foi detida pela Guarda Civil Municipal (GCM) e, segundo os agentes, os dois disseram ter trocado parte das mercadorias por três pedras de crack, avaliadas em cerca de R$ 50 cada, e feito uso da droga.


As imagens mostram que, por volta das 2h56, os dois arrombaram a porta de vidro da entrada da loja. Com sacolas plásticas, eles recolheram os produtos e os colocaram dentro das bolsas. Em seguida, fugiram do local.


A partir das imagens, a GCM conseguiu localizar os dois no bairro Araçá. Aos agentes, eles teriam confessado que trocaram parte das mercadorias furtadas por drogas, que já haviam sido consumidas.


A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil para saber quais medidas foram adotadas em relação ao adolescente e qual foi a autuação do homem e aguarda retorno.

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Segundo a PRF, o condutor do Ford Ka não conseguiu frear o veículo a tempo e bateu na traseira do caminhão, que estava parado na via.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
BR 101

Acidente com 4 veículos deixa uma pessoa ferida no Contorno, em Cariacica

Publicado em 28/08/2026 às 09:46

Um acidente envolvendo duas carretas, um caminhão e um ônibus deixou uma pessoa ferida na Rodovia do Contorno (BR 101), em Cariacica, na manhã desta sexta-feira (28).


De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, a ocorrência foi registrada às 6h28 no quilômetro 285 da rodovia. A vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital.


Para o atendimento, foram acionados um veículo de inspeção, guincho e ambulância da concessionária, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O trânsito chegou a ficar interrompido devido à colisão, mas a pista já havia sido desobstruída quando a equipe da concessionária chegou ao local. Equipes permaneciam na região para atendimento e apoio.


A reportagem procurou a PRF para obter mais detalhes sobre a dinâmica do acidente e, assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Vila Velha

Farol Santa Luzia terá música e contemplação da Lua nesta sexta (28)

Publicado em 28/08/2026 às 09:00
Farol Santa Luzia, Vila Velha
Farol Santa Luzia, Vila Velha Adessandro Reis | Prefeitura de Vila Velha

Para as pessoas que procuram algo para fazer nesta sexta-feira (28), o Farol Santa Luzia, em Vila Velha, traz uma programação especial.  A nova edição do Luau da Vila, que será realizada das 18h às 22h, terá música e contemplação da lua. 


Organizada pelas secretarias de Cultura e de Turismo do município, a entrada é gratuita e será feita por ordem de chegada, com limite de 400 pessoas. Os portões serão abertos a partir das 18 horas. 


A programação começa às 18h30, com o DJ Ralph Pitanga, conhecido por atuar em eventos culturais. Logo após, às 20 horas, será a vez da Los Cabras, trio capixaba de Classic Rock. 


A Prefeitura de Vila Velha informou que menores de idade deverão estar acompanhados de responsáveis. Além disso, não será permitida a entrada com alimentos ou bebidas, pois na área interna do Farol haverá quatro pontos de alimentação, com opções de bebidas, comidas variadas e doces.

Serviço

Luau da Vila

  • Sexta-feira (28), das 18h às 22h
  • Abertura dos portões: 18h
  • Farol Santa Luzia, Praia da Costa
  • Entrada gratuita, com limite de 400 pessoas, por ordem de chegada

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Justiça

Homem é preso 10 anos após ocorrência por desacato e desobediência no ES

Publicado em 27/08/2026 às 19:16

Um homem condenado por desacato e desobediência foi preso pela Polícia Civil no bairro Prainha, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (26). Segundo a corporação, o mandado de prisão foi cumprido cerca de dez anos após a ocorrência que deu origem à condenação. O nome e a idade do homem não foram informados.


O caso ocorreu em abril de 2016, na sede da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar de Castelo. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi ao local acompanhado de uma mulher para reclamar de uma abordagem policial realizada momentos antes. Na unidade, ele teria ameaçado e ofendido os militares, além de resistir à prisão. Os policiais precisaram utilizar técnicas de imobilização para contê-lo.


Após o cumprimento do mandado nesta quarta-feira, o condenado foi encaminhado a uma unidade policial e permanece à disposição da Justiça.

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Políca Civil em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo

Idoso de 85 anos condenado por estupro de vulnerável é preso em Cachoeiro

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Traficantes suspeitos de expulsar moradores de casa são presos em Cariacica

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Estradas

Motorista de carreta morre em acidente na BR 101 em Anchieta

Publicado em 27/08/2026 às 17:42
Um motorista morreu após se envolver em um acidente no km 350 da BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 15h50. O caminhoneiro ficou preso às ferragens e morreu no local. O nome dele não foi informado. 

Ainda segundo a PRF, não houve envolvimento de outro veículo no acidente. Por causa da ocorrência, uma faixa da BR 101, no sentido Vitória, foi interditada.
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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Prisão

Idoso de 85 anos condenado por estupro de vulnerável é preso em Cachoeiro

Publicado em 27/08/2026 às 17:41

Um idoso de 85 anos, condenado a 16 anos e oito meses de prisão por estupro de vulnerável, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (26). 


O mandado foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, após solicitação da Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS). O condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.


Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.

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Dupla é presa tentando furtar cabos de alta tensão em Bento Ferreira, em Vitória

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Vitória

Dupla é presa ao tentar furtar cabos de alta tensão em Vitória

Publicado em 27/08/2026 às 17:32

Dois homens foram presos em flagrante na quarta-feira (26) enquanto tentavam furtar cabos de alta tensão no bairro Bento Ferreira, em Vitória. A dupla foi localizada após a Guarda Municipal e a Polícia Civil receberem vídeos de moradores da região que mostravam os suspeitos tentando cortar a fiação desde as primeiras horas da manhã.


As equipes foram acionadas pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e seguiram até o local, onde encontraram os dois homens. Um deles tem 43 anos. Durante a abordagem, foram apreendidos um alicate utilizado para cortar cabos de alta tensão e outras ferramentas que, segundo a Polícia Civil, seriam usadas no furto.


Os suspeitos foram detidos e encaminhados ao 2º Distrito Policial de Vitória, onde o flagrante foi formalizado. Os dois permaneceram à disposição da Justiça.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
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Caminhão-tanque cai de ponte em Ibitirama no ES; veja vídeo

Publicado em 27/08/2026 às 17:07

Um caminhão-tanque caiu de uma ponte na ES 190 e foi parar dentro do Córrego Dantas, na região de Santa Marta, zona rural de Ibitirama, no Sul Espírito Santo, nesta quinta-feira (27). Segundo a Polícia Militar, o motorista, único ocupante do veículo, sofreu um ferimento na cabeça e estava desorientado.


Ao chegarem ao local, sob forte chuva, os policiais constataram forte odor de combustível e vazamento no veículo. Inicialmente, não foi possível identificar se o produto vinha da carga transportada ou do próprio tanque do caminhão.


O motorista foi encaminhado ao Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Devido à necessidade de atendimento médico de urgência, não foi possível realizar o teste do etilômetro.


Por causa do risco de vazamento, a PM acionou o Corpo de Bombeiros de Iúna, que orientou o isolamento da área. Após avaliação, foi constatado que a carga de combustível transportada não havia sido afetada pelo acidente e que o vazamento era proveniente apenas do tanque de combustível do próprio caminhão.


A Polícia Militar informou que acionou a empresa responsável pelo transporte. Segundo a empresa, as providências para a contenção do combustível vazado seriam adotadas por uma equipe especializada em atendimento ambiental.


Representantes da transportadora e da seguradora permaneceram no local para acompanhar as medidas relacionadas ao combustível remanescente e à retirada do caminhão.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Homem é encontrado morto a tiros dentro de carroça em Vila Velha

Publicado em 27/08/2026 às 13:27
Yago Paradella Vicente, de 28 anos
Corpo de Yago Paradella Vicente, de 28 anos, foi encontrado dentro de carroça, no bairro Cristóvão Colombo Rede sociais

Um homem identificado como Yago Paradella Vicente, de 28 anos, foi encontrado morto a tiros dentro de uma carroça, no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta quinta-feira (27). Segundo informações apuradas pela reportagem, a vítima estava em situação de rua e seria usuária de drogas.


Moradores da região encontraram o corpo de Yago. Segundo a polícia, ele foi atingido por cinco disparos. Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do crime nem sobre a autoria.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação informou que, por enquanto, não serão divulgados detalhes da investigação.


*Com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura

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