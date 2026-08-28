Motorista que atropelou e matou ciclista na Norte-Sul, em Jardim Camburi, é solto

O motorista Kleber Rocha, de 26 anos, preso pela morte da ciclista Gabriela Sartório Antônio, de 45 anos, recebeu alvará de soltura no último dia 19 de agosto, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). O acidente que terminou na morte da mulher aconteceu em abril deste ano, na Avenida Norte-Sul, em Jardim Camburi, Vitória.





Kleber chegou a ser indiciado pela Polícia Civil. Segundo a corporação à época, ele foi indiciado por homicídio qualificado com dolo eventual — quando a pessoa assume o risco de produzir o resultado criminoso — porque estava alcoolizado.





Conforme consta no processo que tramita no Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o Ministério Público (MPES) ofereceu denúncia contra Kleber, que foi aceita pela Justiça.





A reportagem de A Gazeta tenta contato com a defesa do motorista. O espaço segue aberto para manifestações.