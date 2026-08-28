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Giovana Duarte

Do cacau à barra: onde conhecer mais sobre o chocolate no Espírito Santo

Fazendas, fábricas, museu e experiências gastronômicas revelam diferentes etapas e histórias por trás de uma das paixões mais irresistíveis

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 11:05

Publicado em 

28 ago 2026 às 11:05
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Fazendas, fábricas, museu e experiências gastronômicas com chocolate no ES
Fazendas, fábricas, museu e experiências gastronômicas com chocolate no ES Giovana Duarte

Para os verdadeiros chocolovers, não existe tempo ruim nem ocasião errada: se tem chocolate, o amor é incondicional. E, para quem é apaixonado por todas as texturas, sabores e versões dessa delícia, que tal ir além da degustação e conhecer um pouco mais sobre sua história e produção?


No Espírito Santo, há opções para diferentes tipos de amantes do chocolate: desde experiências em plantações de cacau e visitas a fábricas até roteiros para provar o chamado bean to bar — ou “do grão à barra” —, método de produção mais artesanal que acompanha todas as etapas, da seleção do cacau à transformação do fruto em chocolate.

Turismo de experiência na Fazenda São Luiz, em Povoação, Linhares

Referência na produção de cacau no Espírito Santo, a Fazenda São Luiz, em Povoação, Linhares, foi vencedora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2025 e convida os visitantes a conhecerem de perto o universo do cacau.


Além do turismo de experiência pelas plantações, o local oferece hospedagem em uma casa temática dedicada ao fruto. A diária da casa inteira custa, em média, R$ 800, enquanto casais podem se hospedar em um dos quartos por cerca de R$ 400 a diária, com opção de café da manhã.


Durante a experiência, que dura cerca de quatro horas, os visitantes conhecem mais sobre a cultura do cacau, podem provar o fruto e também comprar os chocolates premiados produzidos na própria fazenda.


Para chegar, basta seguir pela Rodovia ES-248. A propriedade fica a cerca de 26 quilômetros do Centro de Linhares. Mais informações estão disponíveis no Instagram @fazendasaoluiz.cacau.

Turismo de experiência na Fazenda São Luiz, em Povoação, Linhares
Turismo de experiência na Fazenda São Luiz, em Povoação, Linhares Giovana Duarte
Visita ao Museu da Garoto, em Vila Velha

O antigo Chocotour, que levava visitantes para conhecer o interior da Fábrica de Chocolates Garoto, está suspenso desde 2020 e ainda não tem previsão de retorno. Mas quem quer mergulhar na história da marca pode visitar o Museu da Garoto, localizado ao lado da portaria da fábrica, em Vila Velha.


O ingresso inteiro custa R$ 35. Moradores das imediações da fábrica têm direito a um valor especial de R$ 24,50. Aniversariantes na semana da visita e guias de turismo credenciados têm entrada gratuita.


O passeio dura cerca de meia hora e, ao final, os visitantes recebem uma caixinha com aproximadamente quatro bombons. Durante o percurso, é possível conhecer mais sobre a história do chocolate no mundo e também sobre a trajetória da Garoto, que começou na década de 1920, quando jovens vendiam balas nos bondes da Prainha, em Vila Velha.

Visita ao Museu da Garoto, em Vila Velha
Visita ao Museu da Garoto, em Vila Velha Giovana Duarte
Visita à fábrica da Le Chocolatier

Para quem gosta de entender cada etapa por trás da produção do chocolate, uma boa opção é fazer a visita guiada à fábrica da Le Chocolatier. Fundada na década de 1980, a marca capixaba produz chocolates artesanais e abre suas portas para quem quer conhecer mais de perto esse processo.


As visitas precisam ser agendadas previamente pelo telefone (27) 99750-4600 ou pelo Instagram @lechocolatierfabrica. Os passeios acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, às 10h ou às 15h.

Chocolate bean to bar na Ocakau, em Pedra Azul

Para quem prefere aproveitar o clima das montanhas, a Ocakau, localizada no Quadrado São Paulinho, em Pedra Azul, é uma parada para conhecer e provar chocolates produzidos de forma artesanal.


A casa reúne fábrica de chocolate e cafeteria, com um cardápio variado de sobremesas, além de chocolates produzidos no estilo bean to bar, com combinações que incluem frutas e castanhas. O espaço funciona de quarta-feira a domingo, das 10h às 18h.

Visita à Ocakau, em Pedra Azul
Visita à Ocakau, em Pedra Azul Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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