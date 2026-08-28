Do cacau à barra: onde conhecer mais sobre o chocolate no Espírito Santo

Referência na produção de cacau no Espírito Santo, a Fazenda São Luiz, em Povoação, Linhares, foi vencedora do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2025 e convida os visitantes a conhecerem de perto o universo do cacau.





Além do turismo de experiência pelas plantações, o local oferece hospedagem em uma casa temática dedicada ao fruto. A diária da casa inteira custa, em média, R$ 800, enquanto casais podem se hospedar em um dos quartos por cerca de R$ 400 a diária, com opção de café da manhã.





Durante a experiência, que dura cerca de quatro horas, os visitantes conhecem mais sobre a cultura do cacau, podem provar o fruto e também comprar os chocolates premiados produzidos na própria fazenda.





Para chegar, basta seguir pela Rodovia ES-248. A propriedade fica a cerca de 26 quilômetros do Centro de Linhares. Mais informações estão disponíveis no Instagram @fazendasaoluiz.cacau.