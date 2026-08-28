Alison dos Santos quebra o recorde mundial dos 400m com barreiras

O brasileiro Alison dos Santos quebrou o recorde mundial de uma das provas mais competitivas do atletismo atual, os 400 metros com barreiras, ao vencer nesta quinta-feira (27) a etapa de Zurique da Diamond League, com o impressionante tempo de 45 segundos e 80 centésimos.





Piu, como o corredor natural de São Joaquim da Barra (SP) é conhecido, confirmou na raia 6 da pista do Estádio Letzigrund que vive o melhor momento de sua carreira, deixando o norueguês Karsten Warholm para trás. Warholm, que terminou em segundo lugar na prova, com o tempo de 46s69, detinha o recorde mundial até esta quinta (27), com a marca de 45s94 que lhe rendeu a medalha de ouro olímpica em Tóquio, em 2021.





O nigeriano Ezekiel Nathaniel ficou em terceiro lugar, com o tempo de 47s50. Alison é o primeiro brasileiro recordista mundial no atletismo em uma prova de pista. Antes dele, apenas Adhemar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio e João Carlos de Oliveira (João do Pulo), no salto triplo, e Ronaldo da Costa, na maratona, foram detentores de marcas mundiais.





Correndo ao lado de Warholm, o brasileiro acompanhou de perto o norueguês, conhecido por suas largadas velozes. Os dois estavam lado a lado ao entrarem nos últimos 150 metros, momento em que o brasileiro acelerou com força total na reta final, deixando Warholm para trás, enquanto os espectadores vibravam com a possibilidade do recorde.





"Eu consegui! Eu consegui!", exclamou ele imediatamente após ter alcançado o feito, que lhe rendeu um prêmio extra de US$ 80 mil (R$ 413 mil). Ao ser questionado se acreditava que poderia quebrar o recorde mundial, o atleta paulista não teve dúvidas: "Eu acreditava, sim! Assim que soube que viria para cá, fiquei empolgado. O clima está bom, e a pista é incrível", acrescentou o corredor.





Em uma temporada de 2026 sem Campeonato Mundial ou Jogos Olímpicos, Alison dos Santos demonstrou sua evolução e alcançou a quinta vitória sobre Warholm, a quem já havia derrotado em quatro outras etapas da Diamond League antes desta competição em Zurique: duas na China (Xangai/Keqiao e Xiamen), uma na Noruega, país natal de seu rival (Oslo), e outra no último domingo, na Polônia (Silésia).





O recorde mundial é mais um grande feito na arreira de um corredor de 400 metros com barreiras que há cinco anos tem disputas espetaculares contra o próprio Warholm e contra o americano Rai Benjamin, atual campeão olímpico e mundial, mas ausente dos confrontos da Diamond League na atual temporada.





Além do título mundial conquistado em Eugene, nos Estados Unidos, em 2022, Piu conquistou a medalha de prata no Mundial de Tóquio, em 2025, e duas de bronze nos Jogos Olímpicos: em Tóquio, em 2021, e em Paris, em 2024.





Em 2022 e 2024, ele também ficou com o título da temporada da Diamond League. Em 2019, subiu ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru.

Até esta semana, a melhor marca pessoal de Alison era de 46s29, com a qual triunfou no Mundial de Eugene, há quatro anos, e que constituía o recorde sul-americano. Agora, ele dá um passo além e sobe ao Olimpo em uma das provas que despertam maior expectativa do público.





"Para a nossa modalidade, essa marca é extremamente importante. Sempre acreditamos que o Piu pudesse fazer isso por conta dos resultados dos últimos três, quatro anos, o que coloca o Brasil em um patamar ainda mais alto, trazendo mais visibilidade para o esporte", afirmou Yuri Ventura, coordenador de atletismo do Sesi-SP.





Na avaliação de Ventura, o aspecto mental representou uma das maiores evoluções do corredor brasileiro nas últimas provas, com uma postura mais confiante na linha de largada para fazer frente aos seus principais concorrentes. Ele diz acreditar que Alison poderá chegar como um dos favoritos aos Jogos de Los Angeles, em 2028, quando terá 28 anos, idade em que atletas dos 400 metros com barreiras geralmente estão em seu auge, técnica e fisicamente.





"A personalidade dele diante dos adversários, de acreditar que pode derrotá-los, se tornou muito diferente", afirmou o coordenador de atletismo do Sesi. Ventura disse ainda que um recorde mundial pode contribuir para o fomento da modalidade no país, atraindo mais jovens atletas para a corrida. "É importante para mostrar para os atletas brasileiros do futuro até onde eles podem chegar."