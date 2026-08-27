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Coluna Leonel Ximenes

Cidade do ES proíbe consumo de álcool em praças públicas

Em caso de descumprimento, a lei determina a apreensão imediata e o perdimento da bebida alcoólica

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 15:12

Públicado em 

27 ago 2026 às 15:12
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Praça Colombo Guardia, no Centro, a principal de Alfredo Chaves
Praça Colombo Guardia, no Centro, a principal de Alfredo Chaves Higor Rigotti

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz (PP), sancionou a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, de qualquer tipo e teor, em praças públicas do município. A medida estabelece regras para utilização desses espaços e prevê ações de fiscalização e conscientização sobre os impactos do consumo excessivo de álcool.


A proibição, no entanto, não se aplica a eventos realizados pela prefeitura ou previamente autorizados pelo município, nem aos espaços utilizados por estabelecimentos devidamente autorizados que tenham mesas e cadeiras móveis instaladas em passeios públicos, conforme a legislação municipal.


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A nova legislação, de iniciativa do executivo, tem como foco, segundo a prefeitura, estabelecer critérios para o uso das praças públicas, garantindo que esses locais continuem sendo espaços destinados à convivência, ao lazer e à utilização coletiva pela população. A Polícia Militar dará suporte às ações de fiscalização.


A fiscalização do cumprimento da lei ficará sob responsabilidade da Gerência de Tributos e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças, com apoio técnico da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, além do suporte da Gerência de Vigilância Patrimonial.

PENALIDADES

Em caso de descumprimento, a legislação determina a apreensão imediata e o perdimento da bebida alcoólica, além da aplicação de penalidades que serão graduadas conforme a gravidade da infração e eventual reincidência.


Entre as medidas previstas estão advertência, multa de 10 a 100 Unidades Padrão Fiscal do Município de Alfredo Chaves - UPFMAC (hoje equivale a R$ 5,6280).  O valor poderá ser dobrado em caso de reincidência, além de outras sanções administrativas que poderão ser estabelecidas em regulamento. As bebidas apreendidas serão descartadas pela fiscalização de acordo com as normas sanitárias.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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