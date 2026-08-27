Cidade do ES proíbe consumo de álcool em praças públicas

O prefeito de Alfredo Chaves, Hugo Luiz (PP), sancionou a lei que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, de qualquer tipo e teor, em praças públicas do município. A medida estabelece regras para utilização desses espaços e prevê ações de fiscalização e conscientização sobre os impactos do consumo excessivo de álcool.





A proibição, no entanto, não se aplica a eventos realizados pela prefeitura ou previamente autorizados pelo município, nem aos espaços utilizados por estabelecimentos devidamente autorizados que tenham mesas e cadeiras móveis instaladas em passeios públicos, conforme a legislação municipal.





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A nova legislação, de iniciativa do executivo, tem como foco, segundo a prefeitura, estabelecer critérios para o uso das praças públicas, garantindo que esses locais continuem sendo espaços destinados à convivência, ao lazer e à utilização coletiva pela população. A Polícia Militar dará suporte às ações de fiscalização.





A fiscalização do cumprimento da lei ficará sob responsabilidade da Gerência de Tributos e Fiscalização da Secretaria Municipal de Finanças, com apoio técnico da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, além do suporte da Gerência de Vigilância Patrimonial.