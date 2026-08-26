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Coluna Leonel Ximenes

Mistério: o que é o banco vermelho na frente do TJES?

Estrutura vem chamando a atenção de quem circula pela região, na Enseada do Suá, em Vitória

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 03:15

Públicado em 

26 ago 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
O banco vermelho faz parte de uma campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher
O banco vermelho faz parte de uma campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher TJES

Um banco vermelho instalado na frente da sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em Vitória, na Enseada do Suá, vem chamando a atenção de quem circula pela região. Mas o que significa esse móvel e por que ele foi colocado justamente em frente ao Tribunal?


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O banco não está ali apenas para servir de assento. A estrutura faz parte de uma campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio. O mobiliário foi instalado no último dia 19 e integra o Programa Banco Vermelho, iniciativa que utiliza bancos em espaços públicos e locais de grande circulação para provocar reflexão sobre a violência de gênero.


A simbologia ajuda a explicar a escolha da cor e até mesmo o banco vazio. De acordo com a supervisora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJES, desembargadora Rachel Durão Correia Lima, o movimento surgiu na Itália, em 2016, e posteriormente ganhou repercussão internacional.


“O banco vermelho é um banco vazio porque representa o último lugar ocupado por uma vítima de violência doméstica. E vermelho porque representa o sangue derramado por essas vítimas”, explicou a desembargadora durante a inauguração.


A escolha da sede do TJES também carrega um significado. É no Poder Judiciário que chegam diariamente processos envolvendo violência doméstica, pedidos de medidas protetivas e casos de feminicídio.

FUNCIONA COMO LEMBRETE

A proposta é que o banco, instalado em um ponto de grande circulação, funcione como um lembrete permanente de que os processos judiciais representam histórias reais de mulheres vítimas de violência.


“Que todos que passarem por esse banco, sejam magistrados, servidores, colaboradores, visitantes ou jurisdicionados, possam olhar para ele e se perguntar: o que eu posso fazer para que nenhuma outra mulher ocupe este lugar?”, afirmou Rachel Durão.


A coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, juíza Thaíta Campos Trevizan, definiu a iniciativa como um movimento de caráter educativo e social, que pretende levar as pessoas não apenas à reflexão, mas também à ação contra a violência doméstica.


Os mobiliários foram doados pela Prefeitura de Vitória, que também ficou responsável pelos custos da instalação. A ação ocorre durante o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência contra a mulher.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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TJES Mulheres mulher Justiça Violência Contra a Mulher Feminicídio Enseada do Suá
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