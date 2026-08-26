Mistério: o que é o banco vermelho na frente do TJES?

Um banco vermelho instalado na frente da sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), em Vitória, na Enseada do Suá, vem chamando a atenção de quem circula pela região. Mas o que significa esse móvel e por que ele foi colocado justamente em frente ao Tribunal?





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O banco não está ali apenas para servir de assento. A estrutura faz parte de uma campanha de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio. O mobiliário foi instalado no último dia 19 e integra o Programa Banco Vermelho, iniciativa que utiliza bancos em espaços públicos e locais de grande circulação para provocar reflexão sobre a violência de gênero.





A simbologia ajuda a explicar a escolha da cor e até mesmo o banco vazio. De acordo com a supervisora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJES, desembargadora Rachel Durão Correia Lima, o movimento surgiu na Itália, em 2016, e posteriormente ganhou repercussão internacional.





“O banco vermelho é um banco vazio porque representa o último lugar ocupado por uma vítima de violência doméstica. E vermelho porque representa o sangue derramado por essas vítimas”, explicou a desembargadora durante a inauguração.





A escolha da sede do TJES também carrega um significado. É no Poder Judiciário que chegam diariamente processos envolvendo violência doméstica, pedidos de medidas protetivas e casos de feminicídio.