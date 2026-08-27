Sua empresa aparece nas recomendações de inteligência artificial?

A decisão de compra pode começar sem uma visita ao site da empresa, a um marketplace ou ao perfil da marca nas redes sociais. O consumidor pergunta a uma ferramenta de inteligência artificial (IA) qual celular oferece melhor custo-benefício, onde contratar determinado serviço ou qual produto atende a uma necessidade específica. Em segundos, recebe uma seleção de alternativas acompanhada de explicações.