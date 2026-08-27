Caminhão-tanque cai de ponte em Ibitirama no ES; veja vídeo

Um idoso de 85 anos, condenado a 16 anos e oito meses de prisão por estupro de vulnerável, foi preso em cumprimento a um mandado de prisão em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na quarta-feira (26).





O mandado foi cumprido por policiais da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, após solicitação da Superintendência de Polícia Regional Sul (SPRS). O condenado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.





Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o nome do homem não foi divulgado para preservar a identidade da vítima.