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Noroeste capixaba

Motorista de ônibus é agredido após passageiro perder ponto em Colatina

Passageiro teria dormido durante a viagem e se irritado ao perceber que havia passado do local onde deveria desembarcar

Publicado em 25 de Agosto de 2026 às 18:58

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

25 ago 2026 às 18:58

Um motorista de ônibus de viagem foi agredido por um passageiro após o homem perder o ponto onde deveria desembarcar, no Centro de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar, o motorista teve os óculos de grau quebrados durante a agressão.


À PM, o motorista relatou que fazia o trajeto Rio de Janeiro (RJ) x Nova Venécia (ES) e que o passageiro havia dormido durante a viagem e se alterou ao perceber que havia passado do local de desembarque. Em seguida, o homem ficou ainda mais exaltado ao não encontrar o próprio celular e afirmou que o aparelho havia sido furtado.


Durante o atendimento da ocorrência, no entanto, um funcionário da empresa encontrou o celular embaixo do assento onde o passageiro estava e devolveu o aparelho. Segundo a Polícia Militar, o agressou assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. 


A Viação Águia Branca lamentou o incidente e afirmou que a companhia deu suporte ao motorista. Um outro profissional que estava de plantão foi realocado para seguir viagem com os outros passageiros. 


"A empresa defende o respeito, a segurança e o bem-estar entre todos e está à disposição dos órgãos competentes para esclarecimentos que se fizerem necessários", finalizou.

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