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Mobilidade Urbana

BR 101 ganha 11,2 quilômetros de pistas duplicadas entre Anchieta e Iconha

Com a entrega, rodovia chega a 23,2 quilômetros duplicados no primeiro ano da atual concessão no Espírito Santo

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 15:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2026 às 15:51
Trecho duplicado da BR 101, em Anchieta, no sul do Estado Rafael Monteiro de Barros

Um trecho de 11,2 quilômetros de pistas duplicadas da BR 101 será entregue nesta sexta-feira (28), entre Anchieta e Iconha, no Sul do Espírito Santo As novas faixas estão distribuídas em três segmentos da rodovia: do km 357,7 ao km 363,2; do km 365,17 ao km 370; e do km 373 ao km 373,8.


Segundo a Ecovias Capixaba, as novas pistas já foram liberadas para o tráfego ao longo deste mês. As intervenções incluem ainda uma nova ponte sobre o Rio Itaperorama e dois retornos em nível, sendo um já aberto aos veículos e outro em fase final de execução.


Com a entrega, a concessionária chega a 23,2 quilômetros de duplicação no primeiro ano da atual concessão, superando a previsão inicial de 22 quilômetros. Além do trecho entre Anchieta e Iconha, foram entregues cinco quilômetros na Serra, entre os quilômetros 242 e 247, em fevereiro, e sete quilômetros entre Guarapari e Anchieta, em julho.


No trecho entre Guarapari e Anchieta, as intervenções incluíram novas pontes sobre os rios Grande e Benevente e um viaduto de acesso à comunidade de Jabaquara. Já os cinco quilômetros entregues na Serra foram integrados ao Contorno do Mestre Álvaro. 


A entrega oficial ocorrerá às 10h, no km 359,6 da BR 101, em Anchieta, com a presença do ministro dos Transportes, George Santoro. Depois, o ministro deve vistoriar as obras da BR 447, no Viaduto de Areinha, em Cariacica. A nova rodovia ligará a BR 101 à Rodovia Leste-Oeste e ao Porto de Capuaba, criando um corredor para retirar veículos de carga da área urbana do município.

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