Novo remédio promete prolongar a vida de pacientes com câncer de pâncreas avançado

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora da saúde pública nos Estados Unidos, aprovou nesta quarta-feira (26) um novo medicamento para o câncer de pâncreas avançado, inaugurando uma nova era no tratamento de uma doença que há muito tempo é considerada uma das mais desesperadoras da medicina.





O tratamento, desenvolvido para atingir diretamente alterações da família de genes RAS, especialmente frequentes nesse tipo de tumor, conseguiu prolongar de forma significativa o tempo de controle da doença e a sobrevida dos participantes do estudo.





O medicamento, tomado na forma de dois comprimidos por dia, é o primeiro de seu tipo e causou grande entusiasmo entre especialistas em câncer. Não é uma cura, mas é o primeiro tratamento a prolongar de maneira substancial a vida de pacientes com câncer de pâncreas.





Para o oncologista Luiz Gustavo Sueth Berriel, do Hospital Meridional, o resultado é particularmente relevante porque o câncer de pâncreas está entre os tumores mais agressivos e de difícil tratamento. “Em muitos casos, o diagnóstico acontece em estágios avançados, quando a cirurgia já não é possível ou quando a doença se espalhou para outros órgãos”.





Além disso, as opções terapêuticas ainda são limitadas. Embora a quimioterapia possa controlar a doença, esse efeito nem sempre é duradouro. Com o tempo, as células tumorais podem desenvolver resistência aos medicamentos e voltar a crescer. É nesse cenário que a nova droga, chamada Daraxonrasibe, anti-RAS ganhou destaque.