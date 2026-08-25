Pode tomar várias vacinas juntas? Entenda quando é seguro e quando é preciso esperar

O avanço do sarampo nas Américas e as recentes decisões do governo dos Estados Unidos sobre a vacinação infantil trouxeram novamente à discussão a administração simultânea de imunizantes. A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) já havia emitido um alerta diante do aumento dos casos de sarampo na região, que registrou 47.026 casos confirmados e 48 mortes pela doença entre as semanas epidemiológicas 1 e 29 de 2026, encerradas em 25 de julho. Diante desse cenário, surge uma dúvida: diferentes vacinas podem ser tomadas juntas com segurança ou há combinações que precisam ser separadas?