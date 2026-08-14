Câncer de intestino: exames que detectam a doença de Lúcio Mauro Filho

A American Cancer Society (ACS) mantém a recomendação de que o rastreamento do câncer colorretal seja iniciado a partir dos 45 anos para adultos com risco habitual, mas atualizou suas diretrizes ao ampliar as opções de exames disponíveis. Publicada na revista CA: A Cancer Journal for Clinicians, a atualização inclui novas opções de rastreamento: testes que detectam DNA tumoral no sangue (Cologuard e ColoSense, ambos ainda não disponíveis em larga escala no Brasil) e um exame que analisa amostras de fezes em busca de biomarcadores de RNA/DNA tumoral, além de sangue (Shield).





De acordo com a diretriz da ACS, a colonoscopia permanece sendo o padrão-ouro na prevenção do câncer colorretal, sendo recomendada para pacientes em que o exame de sangue ou de fezes tenha sido positivo.





Em maio deste ano, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação do Teste Imunoquímico Fecal (FIT) no SUS como exame inicial para o rastreamento do câncer colorretal, recomendado para pessoas assintomáticas com risco habitual entre 50 e 75 anos. O teste detecta sangue oculto nas fezes e, quando positivo, indica a necessidade de colonoscopia.





A medida representa um avanço importante, especialmente diante do cenário atual, em que mais de 60% dos casos desse tipo de câncer ainda são diagnosticados em estágios avançados na rede pública de saúde, segundo o estudo “Câncer colorretal no Brasil – O desafio invisível do diagnóstico”, da Fundação do Câncer.





Pessoas com histórico familiar de câncer colorretal, doenças inflamatórias intestinais ou síndromes hereditárias requerem o início mais precoce do rastreamento, pois essas condições elevam o risco de câncer colorretal.





Além da American Cancer Society, a U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) também recomenda que pessoas com risco habitual iniciem o rastreamento do câncer colorretal aos 45 anos. E alguns países de risco elevado, como o Japão, recomendam que pacientes com histórico familiar sejam investigados a partir dos 40 anos de idade.