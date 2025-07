Câncer de intestino

'Cocô de fita': entenda o sinal de alerta de câncer relatado por Preta Gil

A condição se dá quando as fezes perdem o formato cilíndrico habitual e passam a ter uma espessura mais fina ou mais achatada que o habitual

Publicado em 23 de julho de 2025 às 16:29

Preta Gil tratou o câncer de intestino durante dois anos Crédito: Reprodução @pretagil

A cantora Preta Gil, que faleceu nessa semana, havia contado em entrevista no programa "Mais Você" que conviveu com sintomas por cerca de seis meses antes de buscar ajuda. Durante a conversa com Ana Maria Braga, Preta relatou que notou um formato estranho nas fezes. "Ela saía achatada e eu achava normal". Os sinais, no seu caso, indicavam um câncer de intestino em estágio já preocupante. Um deles era o "cocô de fita", com o formato achatado.>

Além disso, a cantora contou que sofria com crises de prisão de ventre que chegava a ficar dez dias sem evacuar. Também notou a presença de sangue e muco nas fezes.>

Leia mais Colonoscopia: saiba quem deve fazer o exame que detecta câncer de intestino

O oncologista Cintia Givigi, do Hospital Santa Rita, diz que quando alguém fala em 'cocô de fita', ou 'fezes em fita' no termo médico, está se referindo a forma das fezes, que saem finas, achatadas, alongadas como uma fita ou um cordão - diferente do formato cilíndrico habitual.

>

"Mudanças no formato das fezes geralmente indicam que algo está obstruindo ou comprimindo o reto ou o intestino como, por exemplo, tumores coloretais, estreitamento do intestino causado por inflamações benignas como doença de Crohn ou alguma cirurgia prévia que tenha causado um estreitamento do intestino". >

>

A médica diz que o paciente deve ficar preocupado quando as fezes estiverem em fitas e deve procurar atendimento médico para avaliação.>

A cirurgiã oncológica Isabela Bartelli Fonseca, da Unimed Vitória, explica que em alguns casos, a mudança pode indicar a presença de uma tumoração na porção final do intestino (chamado de reto), diminuindo o espaço por onde passam as fezes.>

Isabela Bartelli Fonseca Crédito: Divulgação Isabela Bartelli

Isso dificulta a passagem das fezes pelo local, fazendo com que seu formato se altere, tornando-se mais fino Isabela Bartelli Cirurgiã oncológica

A condição pode indicar que uma lesão está dificultando a passagem no intestino. "A pessoa deve-se ficar alerta quando ocorre mudança do formato habitual das fezes, quando a frequência das evacuações muda e a pessoa fica muitos dias sem evacuar", diz Isabela Bartelli. >

O sangue nas fezes também é sinal de preocupação. Já que existem causas benignas de sangramento intestinal, como hemorroidas e fissura anal. "Porém, o sangramento pode ser sinal de que existe uma tumoração no intestino. De toda forma, qualquer sangramento nas fezes precisa ser investigado por um médico". >

Veja os sintomas

Nas fases iniciais, o câncer de intestino geralmente não costuma causar sintomas, por isso é tão importante a realização de exames preventivos como a colonoscopia para a detecção precoce da doença. >

Os sintomas

Dor ou desconforto abdominal

Alteração do hábito intestinal (diarreia ou prisão de ventre)

Sangue nas fezes

Emagrecimento sem causa aparente

Anemia

Fraqueza >

A oncologista Juliana Alvarenga conta que também pode ocorrer a mudança no padrão de funcionamento do intestino. "Outra fator também que o paciente pode ter são mudanças na consistência das fezes, ele pode começar a fazer fezes em formato de fitas, aquelas fininhas ou em bolinhas, que é chamado de fezes de cabrito".>

A médica diz que o câncer de intestino é o que está mais associado aos hábitos de vida. "O risco está em ter uma dieta rica em carne vermelha, em embutidos e industrializados. Obesidade, sedentarismo, história familiar positiva de câncer de colo também são fatores para termos atenção. Além de doenças inflamatórias intestinais, já que elas também podem estar relacionadas a um risco aumentado. O tabagismo também é um fator de risco", diz Juliana Alvarenga.>

O câncer intestinal pode ser prevenido a partir da realização da colonoscopia, já que 90% dos tumores nascem como adenomas benignos que levam de cinco a 10 anos para se tornarem adenocarcinoma maligno. Desta forma, a colonoscopia, realizada a cada 3 a 5 anos a partir dos 45 anos, pode prevenir o surgimento de até 90% do câncer colorretal, retirando os adenomas antes de evoluírem para malignidade. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta