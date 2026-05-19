Sinais de obesidade: saiba como identificar a doença crônica

A obesidade é considerada uma doença crônica e multifatorial, caracterizada pelo excesso de gordura corporal e associada a diversos impactos na saúde física, metabólica e emocional. O problema afeta milhões de brasileiros e está diretamente relacionado ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, alterações hormonais e diversos tipos de câncer.





Essa condição tem avançado de forma acelerada no Brasil. Dados do Atlas Mundial da Obesidade 2025 apontam que cerca de 31% dos brasileiros vivem com obesidade e aproximadamente 68% da população adulta apresenta excesso de peso.





Segundo a médica nutróloga Mariana Comério, o problema vai muito além da estética. “A obesidade traz sérios prejuízos à saúde do corpo, mas também afeta a saúde emocional, a autoestima e compromete significativamente a qualidade de vida do paciente. Hoje, é um dos principais problemas de saúde pública do mundo”, afirma.





O excesso de gordura corporal pode provocar diferentes sinais e sintomas, principalmente quando não há tratamento adequado. “As manifestações podem ser físicas e emocionais, incluindo falta de ar aos esforços, sudorese excessiva, cansaço frequente, piora do sono, ronco, dificuldade de locomoção em razão do sobrepeso, além de transtornos como ansiedade e até depressão”, explica a médica.





O diagnóstico é feito principalmente por meio do Índice de Massa Corporal (IMC), cálculo que relaciona peso e altura. Pacientes com IMC acima de 30 são considerados obesos. No entanto, outros critérios também podem auxiliar na avaliação, como bioimpedância, circunferência abdominal e até exames de imagem.





A obesidade é dividida em três graus: 1, 2 e 3. Quanto maior o IMC, mais elevado é o grau da obesidade e, consequentemente, os riscos de complicações para a saúde.