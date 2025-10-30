Atitudes no dia a dia

Saiba como diminuir o risco de doenças cardiovasculares

Alimentação equilibrada, sono de qualidade, exercícios e controle do estresse são aliados do coração

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 19:43

O ideal é priorizar frutas, verduras, legumes, grãos integrais, peixes e carnes magras Crédito: Olivier Tabary | Shutterstock

As doenças cardiovasculares seguem como uma das principais causas de morte no Brasil, mas a boa notícia é que grande parte dos casos pode ser evitada com escolhas saudáveis e acompanhamento médico regular. De acordo com o cirurgião cardíaco Élcio Pires Junior, da Rede D’Or, pequenas mudanças de hábitos podem reduzir significativamente o risco de infarto, AVC e outras complicações.

“A saúde do coração é reflexo direto do nosso estilo de vida. Alimentação desbalanceada, sedentarismo, noites mal dormidas, tabagismo e consumo excessivo de álcool são fatores que, somados, sobrecarregam o sistema cardiovascular e aumentam as chances de eventos graves”, explica o médico.

A base da prevenção

Uma rotina equilibrada começa pelo prato. O ideal é priorizar frutas, verduras, legumes, grãos integrais, peixes e carnes magras, evitando o excesso de sal, açúcar e gorduras saturadas.

Além da alimentação, o sono adequado é um dos pilares da saúde cardiovascular. Dormir bem ajuda a regular os hormônios ligados à pressão arterial e ao metabolismo. “A privação de sono prolongada está associada ao aumento da pressão e ao descontrole de glicose e colesterol”, alerta o cardiologista.

A prática regular de exercícios físicos, ao menos 150 minutos semanais de atividades moderadas, também tem efeito protetor sobre o coração, melhorando a circulação, o controle do peso e os níveis de colesterol.

Impacto do tabagismo e do álcool

Entre os fatores de risco mais críticos, o tabagismo é um dos principais inimigos do coração. “O cigarro causa inflamação crônica nos vasos e favorece a formação de placas de gordura, que podem levar ao infarto e ao AVC”, explica o especialista.

O consumo excessivo de álcool, por sua vez, pode provocar arritmias, aumento da pressão arterial e dilatação do músculo cardíaco. “Beber socialmente não é proibido, mas é preciso moderação. O consumo frequente e em grandes quantidades é extremamente prejudicial”, reforça.

Check-ups: detectar o problema antes da crise

Os exames de rotina são fundamentais para identificar precocemente alterações que podem passar despercebidas. Entre os principais estão o eletrocardiograma, ecocardiograma , teste ergométrico e exames laboratoriais de colesterol, triglicerídeos e glicemia. “Esses exames ajudam o médico a acompanhar a evolução da saúde cardiovascular e a intervir antes que o problema gere sintomas graves”, explica Élcio.

Ele recomenda que pessoas com histórico familiar de doenças cardíacas iniciem o acompanhamento ainda mais cedo, com avaliações anuais. “Prevenir é sempre mais eficaz, e menos arriscado, do que tratar. Cuidar do coração é investir em qualidade de vida e longevidade”, conclui o cirurgião.

