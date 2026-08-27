Caso Lulinha põe campanha de Lula sob pressão: o que PF investiga sobre filho do presidente e ex-chefe de gabinete

Em meio ao avanço das investigações, o impacto que essa rede de personagens pode ter sobre o futuro das eleições ainda é incerto. A divulgação de dados das investigações sobre Lulinha mudou parte do ambiente no qual Lula vinha disputando a reeleição. Há alguns meses, ele era visto como franco favorito, ainda que em um cenário apertado. Essa condição era favorecida pela revelação de áudios em que o seu principal adversário, Flávio Bolsonaro, aparecia pedindo R$ 61 milhões para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).