BR 259: motoristas enfrentam horas a mais na estrada após interdição

Motoristas que trafegam pelo Espírito Santo relatam enfrentar aumento no tempo dos deslocamentos após a interdição de um viaduto na BR 259, na altura do distrito de Acioli, em João Neiva, no Norte do Estado. Com o bloqueio, condutores precisam utilizar rotas alternativas indicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que, dependendo do trajeto, podem acrescentar até 74 quilômetros à viagem.





Um dos afetados é o motorista Carlos Eduardo Assis, entrevistado pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, enquanto transportava uma carga de granito de Colatina para Vila Velha. Ele contou que o percurso, normalmente feito em cerca de três horas, deve levar aproximadamente cinco horas com o desvio.





"Daqui para lá pega muito trânsito, tem que passar pelo Centro de Linhares, aquele transtorno todo. Às vezes, a população não entende o motivo de estarmos passando lá, mas não tem jeito, é a única alternativa", relata Carlos.





O bloqueio também afeta viagens para fora do Espírito Santo. O motorista Marcos José Viana transportava uma carga de tratores com destino ao Tocantins e seguiria por Governador Valadares, em Minas Gerais, mas precisou alterar o trajeto ao saber da interdição. À TV Gazeta, ele contou que desconhecia o bloqueio e que a nova rota acrescentaria quase 100 quilômetros à viagem.