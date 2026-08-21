AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Estradas

BR 259: motoristas enfrentam horas a mais na estrada após interdição

Motoristas relataram transtornos diante do bloqueio. Setor de rochas ornamentais calcula impactos

Publicado em 20 de Agosto de 2026 às 21:17

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

20 ago 2026 às 21:17
DNIT orienta que motoristas usem rotas alternativas.
DNIT orienta que motoristas usem rotas alternativas. Jota Junior

Motoristas que trafegam pelo Espírito Santo relatam enfrentar aumento no tempo dos deslocamentos após a interdição de um viaduto na BR 259, na altura do distrito de Acioli, em João Neiva, no Norte do Estado. Com o bloqueio, condutores precisam utilizar rotas alternativas indicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que, dependendo do trajeto, podem acrescentar até 74 quilômetros à viagem.


Um dos afetados é o motorista Carlos Eduardo Assis, entrevistado pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, enquanto transportava uma carga de granito de Colatina para Vila Velha. Ele contou que o percurso, normalmente feito em cerca de três horas, deve levar aproximadamente cinco horas com o desvio.


"Daqui para lá pega muito trânsito, tem que passar pelo Centro de Linhares, aquele transtorno todo. Às vezes, a população não entende o motivo de estarmos passando lá, mas não tem jeito, é a única alternativa", relata Carlos.


O bloqueio também afeta viagens para fora do Espírito Santo. O motorista Marcos José Viana transportava uma carga de tratores com destino ao Tocantins e seguiria por Governador Valadares, em Minas Gerais, mas precisou alterar o trajeto ao saber da interdição. À TV Gazeta, ele contou que desconhecia o bloqueio e que a nova rota acrescentaria quase 100 quilômetros à viagem.

Marcos relatou ter sido surpreendido pela interdição.
Marcos relatou ter sido surpreendido pela interdição. Jota Junior

O Sindicato da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas) confirmou que o setor enfrenta aumento significativo nas distâncias percorridas e tempo de viagem, principalmente no transporte de blocos de rochas. Para cargas que saem de pedreiras da região de Colatina, o acréscimo chega a aproximadamente duas horas.


Segundo o sindicato, ainda não é possível estimar o prejuízo financeiro toral para o setor. A entidade informou, porém, que já há pedidos de reajuste nos valores dos fretes trajetos com até cerca de 130 quilômetros adicionais, o que evidencia os impactos da interdição sobre os custos de transporte.

Viagens de ônibus também ficaram mais longas

Procurada pela reportagem, a Viação Águia Branca informou que parte das operações foi afetada pela interdição. Linhas que normalmente passam pela região interditada agora trafegam pela BR 101 e a ES 248. O desvio acrescenta cerca de 74 quilômetros e aproximadamente uma hora e meia ao tempo de viagem.


Além disso, seis localidades deixaram temporariamente de ser atendidas pela empresa. A Águia Branca informou que os passageiros afetados podem cancelar ou remarcar as passagens sem cobrança de taxa, dentro do prazo estabelecido pela companhia.

Desvio está sendo construído

O DNIT confirmou que um desvio local começou a ser construído ao lado do viaduto interditado nesta quinta-feira (20). A obra tem prazo de 10 dias para ser concluída e permitirá que veículos transitem entre os quilômetros 0 e 106 da BR 259. 


Porém, até que a estrutura seja finalizada, motoristas devem continuar usando as rotas alternativas apontadas pelo DNIT. O órgão também ressalta que a construção do desvio não representará o fim da interdição do viaduto, que só será liberado após a conclusão dos reparos necessários.

Veja Também 

Agentes da Prefeitura de João Neiva ficalizam acesso a rota alternativa para evitar entrada de veículos pesados.

Interdição da BR 259 aumenta trânsito em João Neiva e Linhares

Bloqueio começou na tarde desta terça-feira (18).

Veja rotas alternativas após interdição da BR 259 em João Neiva

Intervenção tem prazo de execução de 10 dias.

Começam as obras de desvio em viaduto interditado da BR 259 em João Neiva

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

noroeste Região Noroeste do ES BR 259 trânsito Estradas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capixaba David, do Vasco
Com capixaba David, Vasco atropela Olimpia e avança às quartas da Sula
Guarda Civil Municipal de Vitória durante ação de conscientização sobre bikes elétricas
ES vai fiscalizar scooters sem placa e bikes elétricas turbinadas
Menu Reencontro do restaurante Spaghetti Trattoria
Prestes a fazer 40 anos, restaurante do ES relança pratos que marcaram sua história

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados