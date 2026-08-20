Começam as obras de desvio em viaduto interditado da BR 259 em João Neiva

Começou nesta quinta-feira (20) a construção do desvio ao lado do viaduto interditado na BR 259, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra tem prazo de dez dias para ser concluída.





Com a implantação do desvio, também chamado de bypass, os motoristas poderão voltar a circular pela BR 259 entre os quilômetros 0 e 106, mesmo com o viaduto interditado.





A interdição começou na tarde de terça-feira (18), após avaliações técnicas do DNIT identificarem uma falha estrutural no viaduto sobre o Córrego Treviso Grande. Até que o desvio seja concluído e liberado para o tráfego, o órgão orienta os motoristas a utilizarem rotas alternativas.





O DNIT ressalta que a conclusão do bypass não representa o fim da interdição do viaduto. A estrutura só será liberada após a conclusão dos reparos e a confirmação de que há condições de segurança para a retomada do tráfego.