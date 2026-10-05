Chuva em Vitória em um dia chega perto do esperado para todo outubro

Em um único dia, choveu em Vitória, no Espírito Santo, quase o equivalente ao esperado para todo o mês de outubro. Entre as 9h de sábado (3) e as 9h de domingo (4), a Capital registrou 108,8 milímetros de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





O volume registrado em apenas 24 horas corresponde a 87% da média de precipitação esperada para todo o mês, que é de aproximadamente 124 milímetros. Quando considerado o acumulado dos quatro primeiros dias de outubro, Vitória já soma 130 mm, superando a média histórica mensal.





Além do alto volume de água na cidade, o mau tempo provocou transtornos no transporte aéreo no sábado (3). Por conta da baixa visibilidade e das fortes rajadas de vento, oito voos foram cancelados no Aeroporto de Vitória.





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