Chuva cancela voos e impede chefs famosos de vir a evento em Vitória

Oito voos foram cancelados no Aeroporto de Vitória, neste sábado (3), por causa da chuva registrada pela manhã. Segundo a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o local, as rotas canceladas tinham como origem e destino os aeroportos de Guarulhos e Congonhas (São Paulo) e Galeão (Rio de Janeiro).





"Orientamos aos passageiros com voos previstos a procurarem as suas respectivas companhias aéreas para mais informações sobre voos e remarcações", completou a Zurich Airport Brasil.





Por conta dos cancelamentos, os chefs Henrique Fogaça e Léo Santos, que participariam do Salt, Fire & Drive Festival, na Enseada do Suá, em Vitória, não poderão comparecer ao evento neste sábado. A informação foi divulgada pelo shopping que sedia a programação.





A chuva tem gerado impacto também em terra. Moradores e transeuntes registraram ruas alagadas em Itapuã, Cocal, Nova Itaparica, Ibes e Novo México, em Vila Velha, na manhã deste sábado. A previsão é que a tempestade permaneça até o final do dia.