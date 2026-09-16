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Evento gastronômico

Vitória recebe festival inédito no Brasil sob o comando de Henrique Fogaça

Jurado do MasterChef Brasil, o chef, que também é empresário e músico, escolheu o ES para lançar seu Salt, Fire & Drive Festival
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 18:21

A capital capixaba foi escolhida pelo chef Henrique Fogaça para receber a primeira edição do Salt, Fire & Drive Festival. Assinado por ele, o evento fará sua estreia nacional de 2 a 4 de outubro, na Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória, com entrada gratuita. 


Chef consagrado entre os maiores nomes da cozinha brasileira, empresário, músico e jurado do programa MasterChef Brasil desde a primeira temporada, Fogaça promete reunir cozinha de fogo, rock 'n' roll e cultura automotiva em uma programação que conta ainda com aulas-show e apresentações musicais. 

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Nesse novo festival, o chef assina integralmente o cardápio das 13 estações, que funcionarão com 26 receitas criadas especialmente para o evento. Carvão, lenha e defumação serão o fio condutor dessa proposta, que inclui desde o brisket assado por dez horas na fumaça até a pizza napolitana, pronta em 90 segundos no forno a lenha. Os pratos custarão a partir de R$ 34.

Estações gastronômicas

  • Rota 66 - costela de dez horas na brasa 
  • Low Rider - brisket defumado 
  • Redline - hambúrguer de blend grelhado direto no carvão 
  • Hog Wild - costelinha suína defumada 
  • Free Bird - sobrecoxa na brasa com molho de maracujá defumado 
  • Wipeout - espeto de camarão, bacon e abacaxi 
  • Drift - yakitori no carvão 
  • Setlist - pizza napolitana 
  • Slow Burn - risoto de ossobuco 
  • Torque - massa à carbonara com bacon na brasa 
  • Switchback - linguiça artesanal 
  • Off Road - opções vegetarianas na brasa
  • Bis - sobremesas, com bolo de chocolate assado no rescaldo

O chef Henrique Fogaça
O chef Henrique Fogaça. Foto: Marcelo Paez

No sábado (3), Fogaça subirá ao palco para uma aula-show gratuita, e o line-up terá ex-participantes do MasterChef Brasil, como Fernando Kawasaki, Raquel Novais e Leonardo Santos. Shows de bandas de rock também estão garantidos para animar o público ao longo dos três dias. 


Conhecido por sua franqueza no júri do MasterChef, Henrique também é músico. À frente dos restaurantes Sal Gastronomia e Cão Véio, em São Paulo, desenvolveu uma cozinha autoral que agora ganha um festival inteiro à sua imagem. Sua passagem por Vitória marca a estreia de um formato criado em parceria com o chef e que deve rodar outras cidades brasileiras.

SALT, FIRE & DRIVE FESTIVAL, por Henrique Fogaça

Quando: 2, 3 e 4 de outubro de 2026 (de sexta a domingo)

Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

Horários: sexta (2), das 17h às 22h; sábado e domingo (3 e 4), das 12h às 22h

Aulas-show: gratuitas, com retirada prévia de ingresso pela plataforma Zig

Entrada gratuita

Mais informações: @saltfiredrive

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