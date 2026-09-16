Vitória recebe festival inédito no Brasil sob o comando de Henrique Fogaça

A capital capixaba foi escolhida pelo chef Henrique Fogaça para receber a primeira edição do Salt, Fire & Drive Festival. Assinado por ele, o evento fará sua estreia nacional de 2 a 4 de outubro, na Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória, com entrada gratuita.
Chef consagrado entre os maiores nomes da cozinha brasileira, empresário, músico e jurado do programa MasterChef Brasil desde a primeira temporada, Fogaça promete reunir cozinha de fogo, rock 'n' roll e cultura automotiva em uma programação que conta ainda com aulas-show e apresentações musicais.
Nesse novo festival, o chef assina integralmente o cardápio das 13 estações, que funcionarão com 26 receitas criadas especialmente para o evento. Carvão, lenha e defumação serão o fio condutor dessa proposta, que inclui desde o brisket assado por dez horas na fumaça até a pizza napolitana, pronta em 90 segundos no forno a lenha. Os pratos custarão a partir de R$ 34.
- Rota 66 - costela de dez horas na brasa
- Low Rider - brisket defumado
- Redline - hambúrguer de blend grelhado direto no carvão
- Hog Wild - costelinha suína defumada
- Free Bird - sobrecoxa na brasa com molho de maracujá defumado
- Wipeout - espeto de camarão, bacon e abacaxi
- Drift - yakitori no carvão
- Setlist - pizza napolitana
- Slow Burn - risoto de ossobuco
- Torque - massa à carbonara com bacon na brasa
- Switchback - linguiça artesanal
- Off Road - opções vegetarianas na brasa
- Bis - sobremesas, com bolo de chocolate assado no rescaldo
No sábado (3), Fogaça subirá ao palco para uma aula-show gratuita, e o line-up terá ex-participantes do MasterChef Brasil, como Fernando Kawasaki, Raquel Novais e Leonardo Santos. Shows de bandas de rock também estão garantidos para animar o público ao longo dos três dias.
Conhecido por sua franqueza no júri do MasterChef, Henrique também é músico. À frente dos restaurantes Sal Gastronomia e Cão Véio, em São Paulo, desenvolveu uma cozinha autoral que agora ganha um festival inteiro à sua imagem. Sua passagem por Vitória marca a estreia de um formato criado em parceria com o chef e que deve rodar outras cidades brasileiras.
SALT, FIRE & DRIVE FESTIVAL, por Henrique Fogaça
Quando: 2, 3 e 4 de outubro de 2026 (de sexta a domingo)
Onde: Arena SV, no estacionamento externo do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Horários: sexta (2), das 17h às 22h; sábado e domingo (3 e 4), das 12h às 22h
Aulas-show: gratuitas, com retirada prévia de ingresso pela plataforma Zig
Entrada gratuita
Mais informações: @saltfiredrive.