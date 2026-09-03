Circuito gastronômico reúne 47 cafeterias, docerias e gelaterias do ES; conheça os combos

Um festival dedicado ao café faz sua estreia em 47 endereços do Espírito Santo, reunindo combinações exclusivas de comida e bebida em cafeterias, docerias e gelaterias de diversas regiões capixabas. É a primeira edição da Coffee & Cake Week, que começa nesta quinta-feira (3).





Até 23 de setembro, o circuito vai movimentar estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Domingos Martins e Marechal Floriano, e as casas participantes vão oferecer combos em duas faixas de preço: R$ 29,90 e R$ 49,90.





De 25 a 27 de setembro, o projeto ganhará uma festa de encerramento no Shopping Vitória, com atrações para toda a família. A Coffee & Cake Week é uma iniciativa dos mesmos organizadores dos festivais Roda de Boteco e ES Restaurante Week. Confira os participantes: