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Lanche especial

Circuito gastronômico reúne 47 cafeterias, docerias e gelaterias do ES; conheça os combos

Em sua primeira edição, a Coffee & Cake Week oferece opções que combinam bebida e comida a partir de R$ 29,90
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 16:36

Um festival dedicado ao café faz sua estreia em 47 endereços do Espírito Santo, reunindo combinações exclusivas de comida e bebida em cafeterias, docerias e gelaterias de diversas regiões capixabas. É a primeira edição da Coffee & Cake Week, que começa nesta quinta-feira (3). 


Até 23 de setembro, o circuito vai movimentar estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Domingos Martins e Marechal Floriano, e as casas participantes vão oferecer combos em duas faixas de preço: R$ 29,90 e R$ 49,90. 


De 25 a 27 de setembro, o projeto ganhará uma festa de encerramento no Shopping Vitória, com atrações para toda a família. A Coffee & Cake Week é uma iniciativa dos mesmos organizadores dos festivais Roda de Boteco e ES Restaurante Week. Confira os participantes: 

Vitória 
  • HALFE COFFEE & BRUNCH

Combo 1 (R$ 29,90): Latte P + 1 pão de queijo + 1 brownie 
Funcionamento: todos os dias, das 10h às 22h
Endereço: Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @halfebrasil. 


  • CAFÉ SABOR AFETIVO

Combo 1 (R$ 29,90): 1 empanada argentina (sabor à escolha) + Orange Coffee

Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 19h

Endereço: Rua Abigail do Amaral Carneiro, 84, Edifício Celebrity, Enseada do Suá. Mais informações: @cafeteriasaborafetivo.

Sabor Afetivo - Coffee & Cake Week 2026
Combo Sabor Afetivo Tasty Click
  • KAFFA CAFETERIA 

Combo 1 (R$ 29,90): Bolo gelado com recheio de abacaxi + Kaffa Sunset (280ml), bebida preparada com café filtrado, xarope de gengibre, suco de laranja e gelo

Endereços: Jardim da Penha - de segunda a sexta, das 9h às 20h; sábado, das 9h às 13h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1, 2 e 3. Parque Costeiro - de terça a domingo, 8h às 17h. Viaduto Araceli Cabrera Crespo, 150, Jardim Camburi. Parque Botânico - de terça a domingo, das 8h às 17h. Av. dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi. Mais informações: @kaffacafeteria. 


  • MR. CHENEY

Combo 1 (R$ 29,90) - Macchney 60ml (café com chantili e farofa de cookie) + pão de queijo waffle + cookie clássico

Combo 2 (R$ 49,90) - Cappuccino de 140ml + 1 cookie clássico + 6 unidades de pães de queijo

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo, das 11h às 21h

Endereço: Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. MAis informações: @mr.cheneyvix.

Kaffa Cafeteria - Coffee & Cake Week 2026
Combo Kaffa Cafeteria Gabriel Siqueira
  • COOLTIVA CAFÉ E BISTRÔ

Combo 1 (R$ 29,90) - Espresso + bolo de limão

Combo 2 (R$ 49,90) - Bolo de coco + iced mocha caramelo

Funcionamento: segunda, das 11h às 16h. De terça a sexta, das 11h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 19h.

Endereço: Rua Desembargador Sampaio, 333, Praia do Canto. Mais informações: @cooltiva.cafe.
Cooltiva Café - Coffee & Cake Week 2026
Combo Cooltiva Café Gabriel Siqueira
  • MONZA PADARIA E CONFEITARIA 

Combo 1 (R$ 29,90) - Croissant francês + cappuccino com borda de Nutella

Funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h. Domingo e feriados, das 9h às 22h

Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @padariamonza.

Monza Padaria e Confeitaria - Coffee & Cake Week 2026
Combo Monza Padaria e Confeitaria Gabriel Siqueira
  • PIMENTA CAFÉ

Combo 1 (R$ 29,90) - Coxinha, suco e brigadeiro de morango

Combo 2 (R$ 49,90) - Milkshake, pão de batata e 2 brigadeiros 

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h

Endereço: Rua Cândido Portinari, 27, Santa Luiza. Mais informações: @pimentacafe.vix

Pimenta Café - Coffee & Cake Week 2026
Combo Pimenta Café Marcela Sampaio
  • ODARA PÃO E CAFÉ 

Combo 2 (R$ 49,90) - Bebida (café coado ou cappuccino) + Cinnamon folhado com diplomata de cream cheese

Funcionamento: segunda, das 12h às 20h; de terça a sexta, das 8h às 20h. Sábado, das 8h às 17h

Endereço: Rua Aleixo Netto, 834, Praia do Canto. Mais informações: @odarapaoecafe  

Odara Pão e Café - Coffee & Cake Week 2026
Combo Odara Pão e Café Tasty Click
  • REAL GELATERIA 

Combo 1 (descrição): R$ 29,90 - Torta de gelato (pistache, caramelo salgado, brigadeiro belga ou Floresta Negra) + espresso simples

Combo 2 (descrição): R$ 49,90 - Crepe francês (Torino, Bolonho ou Verona) + espresso simples + copo de gelato P (até 2 sabores)

Endereços: Praia do Canto - de terça a domingo, das 14h às 21h. Rua João da Cruz, 151, loja 1. Shopping Vitória: todos os dias, das 14h às 21h. Av. Américo Buaiz, 200, Piso 1, em frente à Nike, Enseada do Suá. Mais informações: @realgelateriaoficial

Real Gelateria - Coffee & Cake Week 2026
Combo Real Gelateria Tasty Click
  • CAFÉ NÚMERO UM 

Combo 2 (R$ 49,90) - 1 bolo de pote + 1 expresso pequeno + 1 miniporção de pães de queijo

Funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h; domingo, das 13h às 21h 

Endereço: Quiosques 21 e 23 do Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @cafeterianumeroum  

Café Número 1 - Coffee & Cake Week 2026
Combo Café Número 1 Tasty Click
  • CLERICOT CAFÉ

Combo 2 (R$ 49,90) - Crepe de queijo + saladinha de frutas + ovo mexido + chá Chaxado Gengibre

Funcionamento: combo disponível de segunda a sexta, das 7h às 19h

Endereço: Orla da Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Quiosques 3 e 4, Enseada do Suá. Mais informações: @clericotcafe 


  • EL GITANO

Combo 2 (R$ 49,90) - Brunch Jurema: ovos mexidos, brioche de parmesão, sour cream de bacon, salada de frutas com chantilly de leite Ninho, broa recheada com queijo frescal + café coado

Funcionamento: de terça a sábado, das 8h às 23h; domingo, das 8h às 17h

Endereço: Orla da Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Quiosque 8, Enseada do Suá. Mais informações: @elgitanorestaurante 

Clericot Café - Coffee & Cake Week 2026
Clericot Café Tasty Click
  • TERRAFÉ 

Combo 2 (R$ 49,90) - Café coado Hario V60 ou cappuccino italiano + Toast Socol, parmesão e mel + Bolo de café com cacau

Endereços: Loja Conceito/Praia do Canto - Av. Rio Branco, 1124. Jardim da Penha - Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Shopping Jardins. Hortomercado: Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Loja 15, Enseada do Suá. Fucape - Av. Fernando Ferrari, 1358, Loja 1, Boa Vista. Mais informações: @terrafecafeteria


  • JOHNNY JOY MILKSHAKES

Combo 1 (R$ 29,90) - Caramelo Cafeinado 300ml + 1 caseirinho

Funcionamento: todos os dias, das 10h às 22h

Endereço: Av. Américo Buaiz, 200, loja 128, Enseada do Suá. Mais informações: @johnnyjoy.br

Terrafé - Coffee & Cake Week 2026
Combo Terrafé Marcela Sampaio
  • BARUTTI GELATERIA  

Combo 1 (R$ 29,90) - 1 Picolé Absurdo + 1 Café Espresso

Endereços: Praia do Canto - Rua Joaquim Lírio, 401. Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Quiosque 102, Enseada do Suá. Mais informações: @baruttigelato  


  • MANGALÔ CAFÉ 

Combo 2 (R$ 49,90) - sanduíche de queijo quente + café especial filtrado do dia

Funcionamento: Terça e quarta, das 8h às 13h; de quinta a domingo, das 8h às 18h

Endereço: Orla da Curva da Jurema. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá. Mais informações: @mangalocafe

Mangalô - Coffee & Cake Week 2026
Combo Mangalô Marcela Sampaio
  • FAST NUTRI 

Combo 1 (R$ 29,90) - Salgado low carb de frango + cappuccino

Combo 2 (R$ 49,90) - Milkshake de morango (fragola) + coxinha de batata-doce

Endereços: Praia do Canto - Av. Rio Branco, 549, loja B. Jardim Camburi - Rua Carlos Martins, 825. Mais informações: @fastnutristore.


  • GELATERIA BORELLI

Combo: R$ 29,90 - 1 copinho P de gelato + 1 café expresso

Endereços: Praia do Canto - Rua Aleixo Netto, 1149. Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá. Mais informações: @gelatoborellivitoria


  • BISTRÔ SALDANHA

Combo 1 (R$ 29,90) - quiche de frango, pão de queijo com doce de leite e café espresso

Combo 2 (R$ 49,90) - pães de queijo, croissant e torrada Petrópolis acompanhados de manteiga, geleia de morango e frios, com bebida à escolha (suco de laranja, café ou café com leite)

Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 18h; sábado e domingo, das 9h às 19h

Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 705, Forte São João. Mais informações: @bistrosaldanha

Bistrô Saldanha - Coffee & Cake Week 2026
Combo Bistrô Saldanha Tasty Click
  • FLOR DE CANELA 

Combo 1 (R$ 29,90) - bolo simples + café coado, expresso ou cappuccino

Combo 2 (R$ 49,90) - bolo recheado + latte especial

Funcionamento: segunda, das 11h30 às 19h; de terça a sexta, das 11h às 19h; sábado, das 10h às 17h30

Endereço: Rua Madeira de Freitas, 244, loja 10, Praia do Canto. Mais informações: @flordecanela.cafe

Flor de Canela - Coffee & Cake Week 2026
Combo Flor de Canela Gabriel Siqueira
  • BROWNIE NA ESTRADA

Combo 2 (R$ 49,90) - brownie de café com raspas de laranja caramelizadas e gelato fior di latte + café especial BNE no método Hario V60 

Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 20h30; sábado e domingo, das 11h às 19h

Endereço: Rua Carlos Delgado Guerra Pinto, 845, Jardim Camburi. Mais informações: @brownienaestrada. 

Brownie na Estrada - Coffee & Cake Week 2026
Combo Brownie na Estrada Tasty Click
Vila Velha 
  • CAFETERIA COLHER DE PAU  

Combo 2 (R$ 49,90) - cappuccino italiano + fatia de bolo à escolha

Funcionamento: de segunda a quarta, das 14h às 20h; de quinta a domingo, das 8h às 20h 

Endereços: Itaparica - Rua Ibitirama, 253. Praia da Costa - Rua Rio Branco, 97, Parque das Castanheiras. Mais informações: @colherdepaucafeteriabistro 


  • BARUTTI GELATERIA 

Combo 1 (R$ 29,90) - 1 Picolé Absurdo + 1 café espresso

Funcionamento: todos os dias, das 12h às 22h30

Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 1856, Praia da Costa. Mais informações: @baruttigelato  

Colher de Pau - Coffee & Cake Week 2026
Combo Colher de Pau Tasty Click
  • COFFEE BREAK PONTA DA FRUTA

Combo 1 (R$ 29,90) - Chocolate quente com marshmallows flambados + pão na chapa com requeijão

Combo 2 (R$ 49,90) - Pão com linguiça artesanal + frapê gelado Vanilla Coffee

Funcionamento: de segunda a sábado, das 7h30 às 19h30; domingo, das 7h às 19h

Endereço: Rodovia do Sol, Km 25, anexo ao Posto Shell, Ponta da Fruta. Mais informações: @coffeebreak_pontadafruta

Coffee Break Ponta da Fruta - Coffee & Cake Week 2026
Coffee Break Ponta da Fruta - Coffee & Cake Week 2026 Gabriel Siqueira
  • ARTISAN CAFÉ & CROISSANT

Combo 1 (R$ 29,90) - bolinho de tiramisú + cappuccino italiano ou brasileiro 

Funcionamento: de quinta a segunda, das 15h às 19h

Endereço: Rua Vasco Coutinho, 153, Centro. Mais informações: @artisancafecroissant. 

Artisan - Coffee & Cake Week 2026
Combo Artisan Gabriel Siqueira
Cariacica
  • CAFÉ LALU

Combo 1 (R$ 29,90) - Café na taça + waffle holandês com caramelo + dois pães de queijo e  um brigadeiro gourmet

Combo 2 (R$ 49,90) - Dois cafés na taça + combo de pão de queijo com geleia de frutas vermelhas + dois brigadeiros gourmet

Funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 14h 

Endereço: Rua Waldemar Siepierski, 200, loja 22, Campo Grande. Mais informações: @cafe.lalu   

Café Lalu - Coffee & Cake Week 2026
Combo Café Lalu Marcela Sampaio
  • CASABLANCA CAFÉ BISTRÔ 

Combo 1 (R$ 29,90) - bolo chocolate 70% ou red velvet + café

Combo 2 (R$ 49,90) - Café 100% arábica método V60 200ml + 1 fatia de bolo chocolate 70% + 2 empanadas argentinas

Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 19h; sábado, das 9h às 17h

Endereço: Rua Waldemar Sierpiesk, Campo Grande. Mais informações: @casablancacafebistro

Casablanca - Coffee & Cake Week 2026
Combo Casablanca Gabriel Siqueira
Outras cidades
  • GELATO LEGUSTTO

Combo 2 (R$ 49,90) - Bolinhos de chuva envolvidos na canela e açúcar, doce de leite, crumble artesanal de castanhas e gelato de canela, e um toque de flor de sal + Macchiatto

Funcionamento: de quarta a sexta, das 12h às 18h; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h

Endereço: Rodovia Ângelo Girardi, Km 7, Aracê, Pedra Azul. Mais informações: @gelatolegustto 

Gelato Legustto - Coffee & Cake Week 2026
Combo Gelato Legustto Marcela Sampaio
  • CAFÉ COM PROSA

Combo 1 (R$ 29,90): Pão com leitão + torta artesanal de maçã + café expresso grande Black Tucano

Funcionamento: todos os dias, das 7h às 19h

Endereço: Rua Padre Francisco Albes, s/n, Trevo de Santa Isabel. Mais informações: @cafecomprosaes 

Café com Prosa - Coffee & Cake Week 2026
Combo Café com Prosa Marcela Sampaio
  • PEPE PÂTISSERIE

Combo 2 (R$ 49,90) - Café 150ml método Hario V60 + cookie de especiarias e chocolate meio amargo + gelato fior di latte da casa

Funcionamento: quinta, das 13h às 18h; de sexta a domingo, das 9h às 18h

Endereço: Rota do Carmo, Km 1,5, Pedra Azul, Domingos Martins. Mais informações: @pepepatisserie  

Pepe Pâtisserie - Coffee & Cake Week 2026
Combo Pepe Pâtisserie Marcela Sampaio
  • KLEIN SABORES CAFETERIA

Combo 1 (R$ 29,90) - Fatia de torta de morango + cappuccino

Funcionamento: domingo e segunda, das 12h às 19h; de terça a sábado, das 8h às 20h 

Endereço: Rua João Batista Wernersbach, 174, loja 1, Centro, Domingos Martins. Mais informações: @kleinsabores

Klein Sabores - Coffee & Cake Week 2026
Combo Klein Sabores Marcela Sampaio
  • CAFÉ RAIZ

Combo 1 (R$ 29,90) - Cappuccino + fatia de bolo de fubá com goiabada + pão de batata recheado 

Funcionamento: de segunda a sexta, das 7h às 11h e das 14h às 18h

Endereço: Av. Guarapari, 52, Maria Niobe, Serra. Mais informações: @caferaiz_serra  


  • EMPÓRIO PEDRA BONITA

Combo 2 (R$ 49,90) - Hario V60 Jacu Bird Coffee + bolo de laranja caramelizado 

Funcionamento: todos os dias, das 6h30 às 18h 

Endereço: BR-262, km 66, Marechal Floriano. Mais informações: @emporiopedrabonita.  

Empório Pedra Bonita - Coffee & Cake Week 2026
Combo Empório Pedra Bonita Gabriel Siqueira

COFFEE & CAKE WEEK 2026 – 1ª edição

Quando: de 3 a 23 de setembro de 2026

Onde: 47 cafeterias e gelaterias do Espírito Santo

Combos: R$ 29,90 ou R$ 49,90, de acordo com a opção escolhida 

Festival de encerramento: de 25 a 27 de setembro de 2026, no Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá

Atrações: gastronomia, feira de economia criativa, painéis, aulas-show, degustações, experiências sensoriais, ativações, atrações culturais, espaços de convivência e cerimônia de premiação

Mais informações: @coffeecakeweek.


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