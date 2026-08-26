Fest Gastronomia 2026 anuncia datas e novo local, com entrada gratuita

O Fest Gastronomia, um dos maiores eventos dedicados aos sabores e à cultura do Espírito Santo, já tem data para acontecer em 2026: nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a festa vai reunir restaurantes, premiação, aulas-show, food trucks, shows musicais e lazer para toda a família em um único espaço da Capital, desta vez com entrada gratuita.
Além de oferecer uma programação aberta ao público em sua quarta edição, o festival criado pela Rede Gazeta inaugura um novo formato, mais dinâmico, na Arena SV, a tenda de eventos do Shopping Vitória, com acesso pela Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá.
Uma das principais atrações do Fest Gastronomia é a cerimônia de entrega do Prêmio HZ Gastrô, que elege os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular.
Os finalistas da edição 2026 serão revelados nesta sexta-feira (28), em HZ, e o público poderá votar nos seus lugares favoritos para comer bem, em cada uma das 14 categorias da premiação, também no site de HZ, de 31 de agosto a 28 de setembro.
A lista com as casas campeãs será divulgada em 1º de outubro e os vencedores receberão seus troféus no palco do Fest Gastronomia, na noite de 6 de novembro. Na mesma cerimônia, uma personalidade do segmento de bares e restaurantes será homenageada.
A programação completa do Fest Gastronomia 2026, que inclui shows gratuitos de artistas capixabas, aulas-show com cozinheiros de mão-cheia e pratos especiais de alguns dos restaurantes mais renomados do Estado, serão anunciados em breve, aqui no HZ.
FEST GASTRONOMIA
Quando: de 6 a 8 de novembro de 2026
Onde: na tenda de eventos do Shopping Vitória, a Arena SV. Acesso pela Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
Entrada gratuita
Mais informações: @festgastronomia.