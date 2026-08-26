Fest Gastronomia 2026 anuncia datas e novo local, com entrada gratuita

Uma das principais atrações do Fest Gastronomia é a cerimônia de entrega do Prêmio HZ Gastrô, que elege os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular.





Os finalistas da edição 2026 serão revelados nesta sexta-feira (28), em HZ, e o público poderá votar nos seus lugares favoritos para comer bem, em cada uma das 14 categorias da premiação, também no site de HZ, de 31 de agosto a 28 de setembro.





A lista com as casas campeãs será divulgada em 1º de outubro e os vencedores receberão seus troféus no palco do Fest Gastronomia, na noite de 6 de novembro. Na mesma cerimônia, uma personalidade do segmento de bares e restaurantes será homenageada.