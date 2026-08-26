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Fest Gastronomia 2026 anuncia datas e novo local, com entrada gratuita

Evento realizado pela Rede Gazeta acontecerá em novembro, no Shopping Vitória, com programação aberta ao público
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 17:00

Fest Gastronomia 2026
O Fest Gastronomia é um evento realizado pela Rede Gazeta. Foto: Arte/A Gazeta

O Fest Gastronomia, um dos maiores eventos dedicados aos sabores e à cultura do Espírito Santo, já tem data para acontecer em 2026: nos dias 6, 7 e 8 de novembro, a festa vai reunir restaurantes, premiação, aulas-show, food trucks, shows musicais e lazer para toda a família em um único espaço da Capital, desta vez com entrada gratuita.


Além de oferecer uma programação aberta ao público em sua quarta edição, o festival criado pela Rede Gazeta inaugura um novo formato, mais dinâmico, na Arena SV, a tenda de eventos do Shopping Vitória, com acesso pela Avenida Américo Buaiz, na Enseada do Suá. 

Fachada do Shopping Vitória em 2026
O Shopping Vitória será palco do Fest Gastronomia em 2026. Foto:  Acervo/Shopping Vitória
Premiação de restaurantes

Uma das principais atrações do Fest Gastronomia é a cerimônia de entrega do Prêmio HZ Gastrô, que elege os melhores restaurantes, cafeterias e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular. 


Os finalistas da edição 2026 serão revelados nesta sexta-feira (28), em HZ, e o público poderá votar nos seus lugares favoritos para comer bem, em cada uma das 14 categorias da premiação, também no site de HZ, de 31 de agosto a 28 de setembro. 


A lista com as casas campeãs será divulgada em 1º de outubro e os vencedores receberão seus troféus no palco do Fest Gastronomia, na noite de 6 de novembro. Na mesma cerimônia, uma personalidade do segmento de bares e restaurantes será homenageada.  

Troféus do Prêmio HZ Gastrô
Os troféus do Prêmio HZ Gastrô são entregues aos melhores restaurantes e cafeterias do ES. Foto: Pedro Oliver

A programação completa do Fest Gastronomia 2026, que inclui shows gratuitos de artistas capixabas, aulas-show com cozinheiros de mão-cheia e pratos especiais de alguns dos restaurantes mais renomados do Estado, serão anunciados em breve, aqui no HZ. 

FEST GASTRONOMIA 

Quando: de 6 a 8 de novembro de 2026 

Onde: na tenda de eventos do Shopping Vitória, a Arena SV. Acesso pela Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória 

Entrada gratuita 

Mais informações: @festgastronomia.

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