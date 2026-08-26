Recusa em jogar sinuca valendo dinheiro termina em morte no ES

A recusa em participar de uma partida de sinuca valendo dinheiro teria provocado o desentendimento que terminou com a morte de Diego Araujo de Oliveira, de 35 anos, no bairro Alecrim, em Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, ele foi esfaqueado por Josselio Silva Santos, de 50 anos, que havia conhecido pouco antes em um bar. O investigado foi preso dois dias depois em um estabelecimento comercial na Serra.





O crime ocorreu na noite de 9 de agosto, mas os detalhes da investigação e da prisão foram divulgados pela Polícia Civil nesta quarta-feira (26), durante coletiva de imprensa. O caso foi investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.





De acordo com a delegada Suzana Garcia, adjunta da DHPP de Vila Velha, Diego e Josselio não se conheciam e nunca tinham se encontrado antes daquela noite. O investigado havia consumido bebida alcoólica durante uma confraternização familiar e, depois, seguiu para um bar na região conhecida como Pingo D’Água, onde costumava jogar sinuca com apostas.





No estabelecimento, Josselio teria insistido para que Diego participasse de uma partida valendo dinheiro. A vítima não aceitou e os dois se desentenderam. Conforme a investigação, não houve agressão física nem ameaça por parte de Diego naquele momento. “O dono do bar interveio, o apartou e orientou que o investigado fosse para casa, já que havia bebido o dia inteiro e estava na hora de descansar”, relatou Suzana.