Canela faz bem para quê? Conheça 7 benefícios da especiaria para a saúde

A canela pode melhorar a sensibilidade à insulina, um hormônio crucial para regular o metabolismo de carboidratos e a utilização de energia pelo corpo. Isso se faz importante principalmente porque, segundo a Federação Internacional de Diabetes, cerca de 16,6 milhões de brasileiros adultos vivem com diabetes, o equivalente a aproximadamente 10,6% da população adulta do país, colocando o Brasil entre as nações com maior número de casos no mundo.