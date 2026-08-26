Coyote Vs. Acme e mais: veja 5 filmes que chegam aos cinemas nesta quinta-feira

Estrelado por Ava Petsch, “Willow e a Floresta Encantada” conta a história de Willow, uma jovem que se muda com o pai para uma grande floresta que herdou de sua tia-avó. O que ela não esperava era descobrir que o local é encantado e protegido por uma magia ancestral, também herdada por ela. O problema é que a floresta está com os dias contados devido ao avanço do desmatamento. Para salvá-la, a jovem precisa encontrar outras meninas com os mesmos dons. Juntas, elas descobrem a força da união e lutam para preservar o equilíbrio da natureza antes que seja tarde demais.