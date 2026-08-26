Todas Elas: No Agosto Lilás, Prefeitura da Serra reforça políticas de enfrentamento à violência contra mulher

Em 7 de agosto de 2026, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), principal marco legal brasileiro de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, celebrou 20 anos de existência. A data marca o mês do Agosto Lilás, mês de

reflexão sobre as ações feitas em prol do combate a esse tipo de agressão.