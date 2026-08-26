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Todas Elas: No Agosto Lilás, Prefeitura da Serra reforça políticas de enfrentamento à violência contra mulher

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, promove uma série de ações de conscientização, prevenção e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município

Publicado em 26 de Agosto de 2026 às 20:00

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

26 ago 2026 às 20:00
Em 7 de agosto de 2026, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), principal marco legal brasileiro de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres, celebrou 20 anos de existência. A data marca o mês do Agosto Lilás, mês de reflexão sobre as ações feitas em prol do combate a esse tipo de agressão. 

Nesse cenário, a Prefeitura da Serra promoveu uma série de ações de conscientização, prevenção e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município. Por meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, a primeira do Estado, ações educativas e um mutirão de empregos exclusivo para mulheres ajudaram a transformar a realidade das serranas. 

Para falar sobre o trabalho que a Prefeitura da Serra tem feito pelas mulheres do município, a jornalista, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta e também idealizadora do projeto Todas Elas, Elaine Silva, recebeu Rosana Fagundes, secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. 

"Ao longo dessa trajetória, sempre revisamos o que ainda pode ser feito pelas mulheres. Realizamos reuniões semanais e, com isso, conseguimos um Centro de Referência ainda mais potente, com atendimento psicossocial e jurídico, aluguel social para as vitímas de violência, passagem para voltar para o Estado de origem, abrigo social, entre outros. Temos todo um aparato para protegê-las", conta Rosane.                         

No momento, a Serra oferece três principais canais de apoio para mulheres vítimas de violência: o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica (CRAMVIS), as Casas da Rosa, espaços voltados para a capacitação e o fomento ao empreendedorismo feminino; e a Ouvidoria da Mulher. 

Assista ao episódio completo no vídeo acima e saiba todos os mecanismos de proteção e empoderamento feminino disponibilizados pela Prefeitura. 

Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres
  • Centro de Referência de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica (Cramvis)
  • - Endereço: Rua Maestro Antônio Cícero, nº 79 (ou Serra Sede), Serra - ES.
  • - Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e sábados das 8h às 12h
  • - Telefones: (27) 3328-7500 / (27) 99836-2909 (WhatsApp).

    • Ouvidoria da Mulher Serrana

    - Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas

    - Endereço: Rua Major Pissara, 12 - Serra Sede

    - Telefone: (27) 3338-3915

     - E-mail: [email protected]

    Casa da Rosa

    - Endereço - Unidade Feu Rosa: Praça das Dálias – Bairro Feu Rosa/Telefone (27) 98182- 1023

    - Endereço - Unidade Laranjeiras: Av.Guarani, ao lado do Cras do bairro/Telefone: (27) 98182-1023

    - Instagram para mais informações: @casadarosaserra

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