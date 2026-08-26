Todas Elas: No Agosto Lilás, Prefeitura da Serra reforça políticas de enfrentamento à violência contra mulher

Nesse cenário, a Prefeitura da Serra promoveu uma série de ações de conscientização, prevenção e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência contra a mulher no município. Por meio da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, a primeira do Estado, ações educativas e um mutirão de empregos exclusivo para mulheres ajudaram a transformar a realidade das serranas.
Para falar sobre o trabalho que a Prefeitura da Serra tem feito pelas mulheres do município, a jornalista, gerente-executiva de Produto Digital da Rede Gazeta e também idealizadora do projeto Todas Elas, Elaine Silva, recebeu Rosana Fagundes, secretária municipal de Políticas Públicas para as Mulheres.
"Ao longo dessa trajetória, sempre revisamos o que ainda pode ser feito pelas mulheres. Realizamos reuniões semanais e, com isso, conseguimos um Centro de Referência ainda mais potente, com atendimento psicossocial e jurídico, aluguel social para as vitímas de violência, passagem para voltar para o Estado de origem, abrigo social, entre outros. Temos todo um aparato para protegê-las", conta Rosane.
Assista ao episódio completo no vídeo acima e saiba todos os mecanismos de proteção e empoderamento feminino disponibilizados pela Prefeitura.
Ouvidoria da Mulher Serrana
- Funcionamento: De segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas
- Endereço: Rua Major Pissara, 12 - Serra Sede
- Telefone: (27) 3338-3915
- E-mail: [email protected]
Casa da Rosa
- Endereço - Unidade Feu Rosa: Praça das Dálias – Bairro Feu Rosa/Telefone (27) 98182- 1023
- Endereço - Unidade Laranjeiras: Av.Guarani, ao lado do Cras do bairro/Telefone: (27) 98182-1023
- Instagram para mais informações: @casadarosaserra