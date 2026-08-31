Está aberta a votação do Prêmio HZ Gastrô 2026, que vai escolher os melhores representantes da nossa gastronomia em uma disputa que reúne restaurantes, cafeterias, docerias e sorveterias de todas regiões do Espírito Santo.





Na premiação, realizada por A Gazeta desde 2023, os vencedores serão eleitos pelo público em 14 segmentos, que incluem ao todo 61 finalistas. Para participar, basta clicar na enquete abaixo e votar quantas vezes quiser, em quais categorias desejar, até o dia 28 de setembro.

O resultado da votação será anunciado em HZ no dia 1º de outubro. A cerimônia de entrega dos troféus às casas mais votadas está marcada para 6 de novembro, no Fest Gastronomia, que em sua quarta edição terá um novo formato, no Shopping Vitória.