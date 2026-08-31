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Participe!

Prêmio HZ Gastrô 2026: vote nos seus restaurantes favoritos e ajude a eleger os melhores do ES

Votação reúne 14 categorias e também inclui cafeterias, confeitarias e sorveterias de todas as regiões do Espírito Santo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 08:00

Prêmio HZ Gastrô
O Prêmio HZ Gastrô é uma iniciativa de A Gazeta. Foto: Arte/Rede Gazeta

Está aberta a votação do Prêmio HZ Gastrô 2026, que vai escolher os melhores representantes da nossa gastronomia em uma disputa que reúne restaurantes, cafeterias, docerias e sorveterias de todas regiões do Espírito Santo.


Na premiação, realizada por A Gazeta desde 2023, os vencedores serão eleitos pelo público em 14 segmentos, que incluem ao todo 61 finalistasPara participar, basta clicar na enquete abaixo e votar quantas vezes quiser, em quais categorias desejar, até o dia 28 de setembro.

   

O resultado da votação será anunciado em HZ no dia 1º de outubro. A cerimônia de entrega dos troféus às casas mais votadas está marcada para 6 de novembro, no Fest Gastronomia, que em sua quarta edição terá um novo formato, no Shopping Vitória.

Clique abaixo e vote!
Leia o regulamento da premiação
Regulamento | Prêmio HZ Gastrô 2026

PRÊMIO HZ GASTRÔ 2026

Categorias: Almoço executivo, Cafeteria, Carne, Cozinha autoral, Cozinha brasileira, Cozinha das montanhas, Cozinha italiana, Cozinha oriental, Doceria, Feijoada, Hambúrguer, Moqueca, Pizzaria e Sorveteria 

Votação online: de 31/08 a 28/09, no site de HZ

Divulgação do resultado: 01/10

Entrega dos troféus aos vencedores: 06/11, no Fest Gastronomia, em Vitória 

Realização: A Gazeta

Oferecimento: ES Gás

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