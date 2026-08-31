A música de IA que plagiou Taylor Swift, viralizou nas redes e agora não para de tocar nas rádios brasileiras

"Um músico usa a mixagem para fazer algum arranjo. Isso é natural, como um fotógrafo ajustar a luz da foto com tecnologia. Mas é diferente de não criar nada e copiar o trabalho dos outros", diz Amorim, do Ecad. "Não podem pegar um trabalho dos criadores, colocar num sistema, treinar a máquina e achar que está tudo certo."