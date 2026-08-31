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Isabel Teixeira chora no Domingão com Huck: "sou diferente da vilã"

Atriz foi surpreendida antes de participar do Domingão como jurada convidada da Dança dos Famosos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 09:34

Isabel Teixeira se emociona com recados da filha e de Tatá Werneck no Domingão com Huck
Isabel Teixeira se emociona com recados da filha e de Tatá Werneck no Domingão com Huck TV Globo
Isabel Teixeira não conseguiu esconder a emoção ao ser surpreendida com mensagens durante o Domingão com Huck, neste domingo (30).
A atriz, que participa da atração como jurada artística convidada da Dança dos Famosos 2026, recebeu um recado da filha Flora e outro de Tatá Werneck, com quem divide cenas em "Quem Ama Cuida".
A primeira homenagem veio justamente de Tatá, que aproveitou a participação no programa para falar sobre a admiração que sente pela colega de elenco. As duas trabalham juntas na novela das nove, em que Isabel interpreta a vilã Pilar.
"Sou muito fã da Bel, sempre fui, e é uma honra estar com ela porque ela tem a combinação perfeita: o talento infinito e a dedicação profunda", afirmou Tatá.
A humorista também destacou a personalidade da atriz fora da ficção e fez questão de brincar com a diferença entre Isabel e a personagem que ela interpreta atualmente.
"Você é a mais legal do mundo, a mais doce, totalmente o oposto da Pilar. E essa mãezona que eu tenho o prazer de conhecer você com seus filhos", completou.
A declaração emocionou Isabel, mas o momento mais difícil para a atriz segurar as lágrimas veio quando ela recebeu uma mensagem da filha mais nova.
Flora, de 15 anos, apareceu em um vídeo para falar sobre a mãe e acompanhar a trajetória profissional da atriz. Ao comentar a carreira de Isabel, a adolescente destacou o orgulho que sente e contou que observa a evolução da mãe desde que era criança.
"Acompanho a carreira dela desde pequena e é sempre uma evolução. Eu falo: 'caraca, minha mãe é muito legal'", disse Flora.
'QUEM AMA CUIDA'
Atualmente, Isabel interpreta Pilar na novela das nove da Globo. A personagem é uma das figuras de destaque da trama e tem provocado diferentes reações do público por suas atitudes e conflitos ao longo da história.
Fora dos estúdios, Isabel também é mãe de Diego, de 22 anos, além de Flora. A relação com os filhos aparece eventualmente nas redes sociais e em entrevistas, mas a atriz costuma manter a família longe da exposição excessiva.

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