Isabel Teixeira chora no Domingão com Huck: "sou diferente da vilã"

Isabel Teixeira não conseguiu esconder a emoção ao ser surpreendida com mensagens durante o Domingão com Huck, neste domingo (30).

A atriz, que participa da atração como jurada artística convidada da Dança dos Famosos 2026, recebeu um recado da filha Flora e outro de Tatá Werneck, com quem divide cenas em "Quem Ama Cuida".

A primeira homenagem veio justamente de Tatá, que aproveitou a participação no programa para falar sobre a admiração que sente pela colega de elenco. As duas trabalham juntas na novela das nove, em que Isabel interpreta a vilã Pilar.

"Sou muito fã da Bel, sempre fui, e é uma honra estar com ela porque ela tem a combinação perfeita: o talento infinito e a dedicação profunda", afirmou Tatá.

A humorista também destacou a personalidade da atriz fora da ficção e fez questão de brincar com a diferença entre Isabel e a personagem que ela interpreta atualmente.

"Você é a mais legal do mundo, a mais doce, totalmente o oposto da Pilar. E essa mãezona que eu tenho o prazer de conhecer você com seus filhos", completou.

A declaração emocionou Isabel, mas o momento mais difícil para a atriz segurar as lágrimas veio quando ela recebeu uma mensagem da filha mais nova.

Flora, de 15 anos, apareceu em um vídeo para falar sobre a mãe e acompanhar a trajetória profissional da atriz. Ao comentar a carreira de Isabel, a adolescente destacou o orgulho que sente e contou que observa a evolução da mãe desde que era criança.

"Acompanho a carreira dela desde pequena e é sempre uma evolução. Eu falo: 'caraca, minha mãe é muito legal'", disse Flora.

'QUEM AMA CUIDA'

Atualmente, Isabel interpreta Pilar na novela das nove da Globo. A personagem é uma das figuras de destaque da trama e tem provocado diferentes reações do público por suas atitudes e conflitos ao longo da história.