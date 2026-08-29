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Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes terá show do Double You

Marcada para 12 de setembro, cerimônia para 150 convidados acontecerá no interior de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 11:48

Ana Hickmann confirma namoro com Edu Guedes
Ana Hickmann e Edu Guedes. Foto: Reprodução/Instagram/@ahickmann
Marcado para o dia 12 de setembro, o casamento de Ana Hickmann, 45, e Edu Guedes, 52, contará com uma apresentação do grupo italiano Double You. A banda, com mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais no Spotify, é conhecida por sucessos da eurodance e do rock como "Run To Me", "Please Don't Go" e "Looking at My Girl".
A festa vai acontecer na Fazenda Casa Gialla, em Araras, interior de São Paulo, e terá três ambientes: o salão principal, a reprodução de uma vila italiana (construída especialmente para o casamento) e a área externa.
William, vocalista do Double You
William Naraine, vocalista do Double You. Foto: Paulo Belote/Globo
Hickmann e Guedes convidaram 150 pessoas para a comemoração, que também terá apresentação do DJ Cesar Damasceno, o mesmo que comandou a música do casamento do cantor João Gomes com a influenciadora Ary Mirelle.
A fazenda não tem sinal de internet e detalhes da festa só poderão ser compartilhados pelos convidados após deixarem o evento.

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