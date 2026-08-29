Casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes terá show do Double You

Marcado para o dia 12 de setembro, o casamento de Ana Hickmann, 45, e Edu Guedes, 52, contará com uma apresentação do grupo italiano Double You. A banda, com mais de 1,2 milhão de ouvintes mensais no Spotify, é conhecida por sucessos da eurodance e do rock como "Run To Me", "Please Don't Go" e "Looking at My Girl".

A festa vai acontecer na Fazenda Casa Gialla, em Araras, interior de São Paulo, e terá três ambientes: o salão principal, a reprodução de uma vila italiana (construída especialmente para o casamento) e a área externa.

William Naraine, vocalista do Double You. Foto: Paulo Belote/Globo

Hickmann e Guedes convidaram 150 pessoas para a comemoração, que também terá apresentação do DJ Cesar Damasceno, o mesmo que comandou a música do casamento do cantor João Gomes com a influenciadora Ary Mirelle.