Sábado de preguiça? Esse espaguete à carbonara é fácil de fazer e cheio de sabor 

Sábado é dia de descansar, aproveitar o tempo livre e, para muita gente, deixar de lado as tarefas que exigem mais esforço — inclusive na cozinha. Por isso, uma receita prática pode ser a escolha ideal para as refeições do fim de semana. Com poucos ingredientes e um preparo rápido, o espaguete à carbonara resulta em um prato cremoso e irresistível, perfeito para quem quer comer bem sem passar horas diante do fogão.