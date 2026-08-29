O que coelho não pode comer? Veja 7 alimentos perigosos para esse animal

Assim como ocorre com cachorros e gatos, oferecer uma dieta adequada é um dos cuidados importantes para preservar a saúde do animal. Os coelhos são herbívoros e possuem um sistema digestivo sensível, que depende principalmente de alimentos ricos em fibras, especialmente feno e capim. Além disso, nem tudo o que é consumido pelos humanos pode ser compartilhado com eles. Alguns ingredientes podem causar intoxicações e até colocar a vida do pet em risco.