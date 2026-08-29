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O que coelho não pode comer? Veja 7 alimentos perigosos para esse animal

Ingredientes comuns na cozinha podem provocar alterações digestivas, cardíacas e outros problemas graves nesses pequenos pets
Portal Edicase

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Publicado em 29 de Agosto de 2026 às 12:54

Apesar de comum para os humanos, alguns alimentos podem ser tóxicos para os coelhos (Imagem: VickyLuffy | Shutterstock)
Apesar de comum para os humanos, alguns alimentos podem ser tóxicos para os coelhos Crédito: Imagem: VickyLuffy | Shutterstock

Os coelhos ganharam o coração dos humanos e vêm conquistando cada vez mais espaço entre os animais de estimação. Além de serem dóceis e sociáveis quando bem adaptados, eles chamam atenção pelo tamanho e por cuidados que podem parecer simples. No entanto, suas necessidades são bastante específicas, principalmente quando o assunto é alimentação.

Assim como ocorre com cachorros e gatos, oferecer uma dieta adequada é um dos cuidados importantes para preservar a saúde do animal. Os coelhos são herbívoros e possuem um sistema digestivo sensível, que depende principalmente de alimentos ricos em fibras, especialmente feno e capim. Além disso, nem tudo o que é consumido pelos humanos pode ser compartilhado com eles. Alguns ingredientes podem causar intoxicações e até colocar a vida do pet em risco.

Abaixo, veja alguns exemplos de alimentos tóxicos para coelhos.

1. Chocolate

O chocolate é perigoso para os coelhos porque contém substâncias estimulantes, principalmente teobromina e cafeína, que pertencem ao grupo das metilxantinas. O organismo do animal não consegue lidar adequadamente com esses compostos, favorecendo o surgimento de intoxicação. Dependendo da quantidade e do tipo de chocolate ingerido, o pet pode apresentar alterações digestivas, inquietação, tremores, mudanças nos batimentos cardíacos e, nos casos mais graves, convulsões. Chocolates com maior concentração de cacau tendem a representar um risco ainda maior.

2. Abacate

Apesar de fazer parte de uma alimentação saudável para muitas pessoas, o abacate não é indicado para os coelhos. A planta contémpersina, uma substância que pode ser tóxica para diferentes espécies de animais e está presente em partes do abacateiro e do fruto. A ingestão pode provocar alterações digestivas, fraqueza, dificuldade para respirar e problemas cardiovasculares, dependendo da quantidade consumida. Além disso, a polpa é bastante gordurosa, característica incompatível com as necessidades alimentares desses pets .

3. Cebola

A cebola pertence ao gêneroAlliume contém compostos sulfurados que podem ser prejudiciais aos animais. Essas substâncias podem provocar danos às células sanguíneas e favorecer alterações como anemia, além de causar desconfortos gastrointestinais. Após a ingestão, o coelho pode apresentar fraqueza, redução do apetite, apatia e alterações digestivas. O risco não estáapenas na cebola crua, pois versões cozidas, desidratadas ou em pó também não devem fazer parte da alimentação do pet .

4. Alho

Assim como a cebola, o alho faz parte do gênero Allium e possui compostos sulfurados que podem ser prejudiciais aos coelhos. A ingestão pode afetar as células do sangue e provocar problemas gastrointestinais, especialmente quando ocorre em quantidades maiores. O animal pode apresentar perda de apetite, fraqueza, desconforto abdominal, alterações nas fezes e apatia.

O alho-poró tem compostos sulfurados que podem causar alterações no organismo dos coelhos (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)
O alho-poró tem compostos sulfurados que podem causar alterações no organismo dos coelhos Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock

5. Alho-poró

O alho-poró também pertence ao gêneroAlliume, por isso, não é uma opção segura para os coelhos. Assim como outros vegetais desse grupo, ele contém compostos sulfurados que podem causar alterações no organismo e prejudicar as células sanguíneas. A ingestão ainda pode favorecer desconfortos gastrointestinais, perda de apetite, fraqueza e apatia. Como problemas digestivos podem se tornar sérios rapidamente nos coelhos, qualquer mudança na alimentação e na produção de fezes merece atenção.

6. Folhas e brotos de batata

As partes verdes da batateira, como folhas, caules e brotos, podem conter concentrações elevadas deglicoalcaloides, incluindo a solanina, substâncias naturais utilizadas pela planta como mecanismo de defesa. Quando ingeridos, esses compostos podem provocar intoxicação e afetar principalmente os sistemas digestivo e nervoso do animal. Entre os possíveis sinais,estão falta de apetite, desconforto abdominal, diarreia, fraqueza e alterações neurológicas. Batatas verdes e brotadas também merecem atenção devido à presença mais elevada desses compostos.

7. Folhas e caules do tomateiro

Embora o tomate maduro possa ser oferecido ocasionalmente e em pequenas quantidades, as partes verdes do tomateiro não devem ser consumidas pelos coelhos. Folhas, caules e frutos ainda verdes apresentam maiores concentrações deglicoalcaloides. Em quantidade suficiente, essas substâncias podem provocar alterações gastrointestinais e neurológicas. O coelho pode apresentar perda de apetite, desconforto digestivo, fraqueza e mudanças no comportamento .

Procure um veterinário ao sinal de ingestão de alimento tóxico

Caso o coelho consuma algum alimento potencialmente tóxico, é importante não esperarpelo aparecimento de sintomas para buscar ajuda. A quantidade ingerida, o alimento envolvido e as características do animal podem influenciar a gravidade da intoxicação. Alterações no apetite, redução ou ausência de fezes, fraqueza, diarreia, tremores e comportamento diferente do habitual merecematenção. Nesses casos, éfundamentalprocurar rapidamente um médico-veterinário, sem provocar vômito ou administrar medicamentos e receitas caseiras por conta própria.

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