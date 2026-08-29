A pequena cidade escocesa que procura migrantes para estancar a queda da população

Mas, nas eleições para o Parlamento escocês, em maio passado, o partido Reform UK (que defende ativamente a redução da imigração em nível nacional), ficou em um distante terceiro lugar em Inverclyde, cerca de 8,5 mil votos atrás do candidato vencedor do Partido Nacional Escocês (SNP, na sigla em inglês), mesmo apresentando seu líder na Escócia para a disputa naquela circunscrição.