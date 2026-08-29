Quando a coragem de uma mulher mudou a história de milhões

Outro marco fundamental foi a criação da Lei do Feminicídio, em 2015. A Lei nº 13.104 passou a reconhecer como qualificadora do homicídio a morte de uma mulher por razões da condição de sexo feminino e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos.





Em 2021, a legislação avançou no enfrentamento de outras formas de violência: a Lei nº 14.188 criou o crime de violência psicológica contra a mulher e instituiu o programa Sinal Vermelho. Mais tarde, em 2024, a Lei nº 14.994 deu novo passo ao transformar o feminicídio em crime autônomo, com pena de 20 a 40 anos de reclusão. Esses avanços revelam uma mudança importante: reconhecer que a morte de mulheres em razão de violência de gênero exige uma resposta específica do Estado, desde a prevenção até a responsabilização do agressor.





Ao longo dos últimos dezesseis anos, como promotora de Justiça da Primeira Promotoria de Justiça da Mulher de Vitória, acompanhei milhares de pedidos de medidas protetivas. Também vivi a dor de ver uma mulher ser assassinada mesmo estando sob proteção judicial. Essa perda jamais será esquecida. Mas também testemunhei medidas que cumpriram sua finalidade e contribuíram para interromper ciclos de violência.





Em março de 2026, Vitória alcançou 638 dias sem registrar feminicídios. O período foi interrompido exatamente naquele mês. O dado reforça uma realidade que não podemos ignorar: políticas públicas, proteção e acesso à Justiça são fundamentais, mas a prevenção continua sendo indispensável.