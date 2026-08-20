Lei Maria da Penha pode ser aplicada contra vizinho, colega e até desconhecido

Lei Maria da Penha não depende da existência de vínculo familiar, afetivo ou íntimo entre a mulher e seu agressor. SÃO PAULO - O STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu quarta-feira (19) que a aplicação dos artigos danão depende da existência de vínculo familiar, afetivo ou íntimo entre a mulher e seu agressor.

Os ministros do Supremo avaliaram que a interpretação restritiva da lei desconsidera o caráter estrutural da violência de gênero e viola direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Como há repercussão geral, a decisão deve ser seguida por todos os tribunais do Brasil.

A tese aprovada pelo Supremo também prevê que a proteção contra a mulher compreende casos de violência política de gênero, hipótese em que a eventual concessão de medidas protetivas fica a cargo da Justiça Eleitoral.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Confira tudo o que muda na Lei Maria da Penha

APLICAÇÃO

Como era

A aplicação da Lei Maria da Penha podia ser interpretada de forma restritiva, limitada a situações de violência ocorridas no ambiente familiar ou doméstico ou em relações afetivas.

Foi esse entendimento que levou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais a negar uma medida protetiva a uma mulher ameaçada por um vizinho.

Como fica

- Para o STF, basta que a violência contra a mulher seja motivada pelo gênero. Não é necessário que vítima e agressor tenham ou tenham tido relacionamento amoroso, vínculo familiar ou convivência doméstica.

A proteção pode alcançar, por exemplo:

- vizinhos

- amigos

- colegas ou conhecidos do trabalho

- desconhecidos

- autores de perseguição (o chamado "stalking")

MEDIDA PROTETIVA NÃO DEPENDE DE VÍNCULO

Medidas protetivas de urgência devem ser adotadas sempre que houver risco à integridade da mulher vítima de violência de gênero.

QUEM PODE CONCEDER A PROTEÇÃO

Qualquer juiz ou delegado de polícia pode conceder medida protetiva diante de risco à integridade da mulher.

Depois, o caso deve ser encaminhado às varas especializadas para que a decisão seja confirmada ou revogada.

VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO

A proteção da Lei Maria da Penha também passa a abranger casos de violência política de gênero.