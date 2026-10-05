Marcopolo investe em sustentabilidade, inovação e desenvolvimento em São Mateus

Em São Mateus, a Marcopolo busca contribuir para a formação de novos profissionais, qualificação da mão de obra local e preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho.





Para isso, a marca conta com o Centro de Treinamento Marcopolo, a Escola de Formação Profissional Marcopolo e um centro de treinamento no Senai de São Mateus. Internamente, a empresa também promove treinamentos de liderança através da Uni Marcopolo, plataforma de qualificação de gestão.





“Vamos muito além das necessidades da empresa, desenvolvemos pessoas para um futuro e carreira onde elas quiserem atuar. Nestes 11 anos de atuação no município de São Mateus, mais de 4 mil pessoas foram qualificadas através dos treinamentos disponibilizados pela Marcopolo em diferentes áreas de atuação, contribuindo para o crescimento da empresa Marcopolo e de outros negócios que movimentam a economia local”, ressalta Cristiano.





No município do Norte Capixaba, a Marcopolo também possui projetos e ações voltados à sustentabilidade e à responsabilidade social. Isso inclui a construção do parque fabril com aproveitamento de iluminação natural e ventilação lateral natural, reaproveitamento de água, água de reuso, separação de resíduos, coleta seletiva e uso de detergentes biológicos. Além disso, a unidade atende aos requisitos legais por meio da certificação ISO 14001 e da Gestão Integrada de Normas.





Um dos resultados da atuação da marca em São Mateus foi o reconhecimento como a empresa “Cara do Mateense” no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus, em 2026. Para Cristiano Jakson Manica, a conquista demonstra a relevância da operação da Marcopolo para a região.





“Receber este prêmio da Rede Gazeta é motivo de muito orgulho pela idoneidade e importância da Marca Gazeta no Estado do ES e por mostrar que a Marcopolo está no caminho da consolidação dos objetivos de crescer contribuindo com o município e região que está inserida e fazendo as pessoas, parceiros e comunidade crescerem junto. Ser reconhecida como a empresa ‘Cara do Mateense’ nos motiva a seguir dia a dia tentando ser ainda melhores no que fazemos bem feito, cuidar de pessoas e melhorar a mobilidade”, pontua.