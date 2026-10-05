Marcopolo investe em sustentabilidade, inovação e desenvolvimento em São Mateus

Fábricas são capazes de movimentar a economia de uma região, além de alavancar o desenvolvimento sustentável e iniciativas sociais. Um exemplo disto é a fábrica da Marcopolo em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, que está completando 11 anos em 2026.
Com a unidade capixaba, a empresa gera cerca de 2.200 empregos diretos e 300 indiretos. Por lá, a Marcopolo também investe em qualificação profissional e desenvolvimento de talentos locais.
Atualmente, a empresa conta com 42 rotas de transporte, abrangendo São Mateus e outros quatro municípios vizinhos, contribuindo para a distribuição de renda e movimentando a economia local da região.
“Nossa responsabilidade com o local onde estamos inseridos e com as pessoas nos deixa orgulhosos em ter um bom relacionamento com a comunidade de São Mateus, seu povo e suas representações de classe. Pessoas são nosso maior bem e cuidar dos nossos colaboradores e seus familiares tendo o reconhecimento deles é saber que estamos sendo assertivos nas nossas relações”, destaca o gerente da Marcopolo São Mateus, Cristiano Jakson Manica.
Em São Mateus, a Marcopolo busca contribuir para a formação de novos profissionais, qualificação da mão de obra local e preparação de jovens e adultos para o mercado de trabalho.
Para isso, a marca conta com o Centro de Treinamento Marcopolo, a Escola de Formação Profissional Marcopolo e um centro de treinamento no Senai de São Mateus. Internamente, a empresa também promove treinamentos de liderança através da Uni Marcopolo, plataforma de qualificação de gestão.
“Vamos muito além das necessidades da empresa, desenvolvemos pessoas para um futuro e carreira onde elas quiserem atuar. Nestes 11 anos de atuação no município de São Mateus, mais de 4 mil pessoas foram qualificadas através dos treinamentos disponibilizados pela Marcopolo em diferentes áreas de atuação, contribuindo para o crescimento da empresa Marcopolo e de outros negócios que movimentam a economia local”, ressalta Cristiano.
No município do Norte Capixaba, a Marcopolo também possui projetos e ações voltados à sustentabilidade e à responsabilidade social. Isso inclui a construção do parque fabril com aproveitamento de iluminação natural e ventilação lateral natural, reaproveitamento de água, água de reuso, separação de resíduos, coleta seletiva e uso de detergentes biológicos. Além disso, a unidade atende aos requisitos legais por meio da certificação ISO 14001 e da Gestão Integrada de Normas.
Um dos resultados da atuação da marca em São Mateus foi o reconhecimento como a empresa “Cara do Mateense” no Prêmio Gazeta Empresarial São Mateus, em 2026. Para Cristiano Jakson Manica, a conquista demonstra a relevância da operação da Marcopolo para a região.
“Receber este prêmio da Rede Gazeta é motivo de muito orgulho pela idoneidade e importância da Marca Gazeta no Estado do ES e por mostrar que a Marcopolo está no caminho da consolidação dos objetivos de crescer contribuindo com o município e região que está inserida e fazendo as pessoas, parceiros e comunidade crescerem junto. Ser reconhecida como a empresa ‘Cara do Mateense’ nos motiva a seguir dia a dia tentando ser ainda melhores no que fazemos bem feito, cuidar de pessoas e melhorar a mobilidade”, pontua.
Nos últimos anos, a Marcopolo tem investido na produção na unidade de São Mateus, ampliando sua capacidade produtiva e a tornando mais tecnológica, com uso de automação e robótica. Entre os modelos produzidos lá, estão o ônibus 100% elétrico Attivi e o Volare Fly 12, micro-ônibus de maior capacidade de passageiros e menor custo operacional.
Segundo o gerente da Marcopolo em São Mateus, a unidade segue em expansão e atendendo as demandas do mercado com investimentos contínuos na modernização do parque fabril.
“A Marcopolo tem a unidade São Mateus como sua unidade mais moderna em conceitos de produção e novos produtos, sua importância se dá através dos processos enxutos e modernos, trazendo resultados com menos desperdício e maior eficiência. Habilitar suas linhas de montagem para produzir carros elétricos e híbridos está muito alinhado com a visão da Marcopolo em ser protagonista em soluções de transporte com sustentabilidade, buscando combustíveis alternativos e contribuindo com a descarbonização do planeta”, afirma.
A Marcopolo entrou pela primeira vez no ranking regional Great Place to Work (GPTW) Espírito Santo 2026, com a unidade de São Mateus (ES) posicionando-se entre as 10 melhores empresas para trabalhar no Estado.
Para Cristiano Jakson, a conquista reforça a estratégia da companhia voltada ao desenvolvimento profissional e à construção de um ambiente de trabalho pautado pelo engajamento e pela evolução contínua.
“Fazer parte deste ranking tem um significado muito importante para a nossa operação, porque reconhece um trabalho construído diariamente pelas equipes da unidade de São Mateus. Mais do que processos, buscamos desenvolver um ambiente em que as pessoas se sintam valorizadas, ouvidas e motivadas a crescer junto com a empresa”, afirma.
A certificação GPTW é conquistada a partir de um diagnóstico do clima organizacional realizado com os colaboradores, por meio de pesquisa anônima e sigilosa. O ranking Great Place to Work avalia empresas com base em critérios como credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. São certificadas as organizações que atingem pelo menos 70% no índice de confiança dos colaboradores.
Com esta conquista, a Marcopolo também avança em sua meta de figurar entre as dez melhores empresas para trabalhar do Brasil no segmento industrial até 2030.