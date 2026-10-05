Cardápio proteico: 5 receitas ricas em proteínas para o almoço e o jantar da semana

As proteínas são nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo, pois participam da construção e manutenção dos músculos, tecidos, enzimas e hormônios. Por isso, é importante distribuir fontes proteicas ao longo das refeições do dia, de acordo com as necessidades individuais. No almoço e no jantar, é possível variar o cardápio com ingredientes de origem animal e vegetal. Além de contribuir para uma alimentação equilibrada, essa variedade ajuda a tornar os pratos mais saborosos, nutritivos e diversificados.