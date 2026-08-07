Agressão, morte, perseguição: uma mulher sofre violência no ES a cada 27 minutos

O tempo necessário para preparar um café, ouvir algumas músicas ou enfrentar um pequeno congestionamento é o mesmo intervalo em que uma mulher é vítima de violência no Espírito Santo. Em média, a cada 27 minutos, um novo caso é registrado pelas forças de segurança do Estado.





O dado levantado a partir do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostra que, mesmo 20 anos depois da sanção da Lei Maria da Penha, o combate às violências doméstica e de gênero são desafios ainda muito longe de serem sanados.





Ao longo de 2025, o Estado capixaba registrou cerca de 19 mil ocorrências de ameaça, lesão corporal em contexto de violência doméstica, perseguição (stalking), violência psicológica e feminicídio, média de aproximadamente 52 casos por dia.